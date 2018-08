Reacție DURĂ din CSM după ce Inspecția Judiciară a anunțat că mii de magistrați au avut dosare la DNA

Judecătorul Bogdan Mateescu, membru CSM, a reacționat sâmbătă după ce Inspecția Judiciară a anuntat, vineri, rezultatele intermediare ale controlului la DNA. În urma verificărilor, s-a ajuns la concluzia că aproximativ 63% dintre judecători au avut dosare la DNA, în timp ce la procurori procentul e undeva la 60%. Într-o amplă postare pe Facebook, Mateescu arată că explicația este una simpla și acuză Inspecția Judiciară că, publicând astfel de date, alimentează speculatiile la adresa magistraților.

„Mi-am adus aminte de doamna P. Cunoscuta la instanta in care am functionat de toata lumea.

Doamna P. venea aproape in fiecare zi cu cateva cereri de chemare in judecata, revizuiri, contestatii in anulare, recuzari. Aproape intotdeauna insotite de copii "spre stiinta" ale unor sesizari la DNA, PCA sau altor unitati de parchet impotriva unui judecator sau altul din instanta. Impotriva unui grefier, unui arhivar sau impotriva vreunui politist de la posturile de politie, din comuna doamnei P sau de la "judet".