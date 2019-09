Reacție dură din FDRG după ce grupul parlamentar al minorităţilor naţionale a semnat pactul propus de Viorica Dăncilă

Deputatul FDGR, Ovidiu Ganţ, a anunţat că nu a semnat pactul propus de premierul Viorica Dăncilă şi precizează că refuză să discute cu premierul până când nu-şi cere scuze public minorităţii germane ”pentru calomniile debitate de diverşi reprezentanţi PSD”. Reacţia vine după ce premierul a salutat decizia grupului minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor de a semna ”Pactul pentru bunăstare” pe care l-a propus.

”Stimaţi prieteni nu am semnat niciun pact cu Dăncilă şi refuz să discut cu ea până când Guvernul, prin persoana prim-ministrului, nu-şi cere scuze public minorităţii germane pentru calomniile debitate de diverşi reprezentanţi PSD şi nu o demite pe numita Varga Dana, consilier de stat, pentru mizeria postată pe Facebook la adresa preşedintelui Klaus Iohannis şi a minorităţii germane”, a scris pe Facebook deputatul FDGR, Ovidiu Ganţ.

Dana Varga a distribuit pe Facebook un colaj de fotografii în care sunt sugerate asemănări între Klaus Iohannis şi dictatorul nazist Adolf Hitler.

Premierul Viorica Dăncilă a făcut o declaraţie, luni, la sediul PSD, despre pactul pentru bunăstare pe care l-a propus partidelor, spunând că este îngrijorătoare atitudinea liderilor politici din ultimele zile şi adresând un nou apel pentru semnarea acestuia.

Ea a salutat decizia grupului minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor de a semna acest pact.

"Orice abordare care nu are în centrul ei bunăstarea şi interesul oamenilor este una nocivă şi trebuie să dispară. Am fost prima care am semnat acest pact şi l-am transmis tuturor partidelor. Salut decizia grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor de a semna pactul pentru bunăstarea tuturor cetăţenilor români, indiferent de etnie", a afirmat Dăncilă.