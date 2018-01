Reacție DURĂ după demisia lui Mihai Tudose. Primul partid care cere alegeri anticipate: 'PSD îşi bate joc de cetăţenii României'

Preşedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, că alegerile anticipate sunt singura alternativă prin care să se poată crea o majoritate "căreia să-i pese de guvernarea României".

"De un an de zile PSD îşi bate joc de cetăţenii României. Ceea ce am văzut în această seară este confirmarea faptului că actuala structură de guvernare, această majoritate PSD-ALDE este incapabilă să guverneze pentru simplul motiv pentru că ea a fost gândită să funcţioneze ca un cabinet de avocatură pentru problemele personale ale lui Liviu Dragnea. Şi cât timp continuăm în această logică, orice premier va avea România va fi respins de Liviu Dragnea într-o ordine de săptămâni sau luni, cum s-a întâmplat şi de această dată. Pentru că toată miza, din păcate pentru România, sunt problemele penale ale lui Liviu Dragnea. Singura alternativă noi o vedem în alegerile anticipate, prin care să se poată crea o majoritate căreia să-i pese de guvernarea României, că de un an de zile PSD-ALDE a arătat că România este pentru ei ultima prioritate", a spus Dan Barna.



El a adăugat că USR va merge la Palatul Cotroceni pentru consultări, dacă preşedintele Klaus Iohannis va solicita acest lucru.



Preşedintele USR a mai precizat că va discuta cu colegii săi, marţi, dacă partidul va propune şefului statului o persoană pentru a fi nominalizată ca premier.