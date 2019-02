Reacție-FULGER a Rusiei, după ce România a contribuit la adoptarea de noi sancțiuni: Replica lui Vladimir Putin transmisă prin ambasadorul de la București

Ambasadorul Federației Ruse în România, Valeri Kuzmin, afirmă că sancțiunile economice impuse de către UE sunt ilegale și au darul de a căli Rusia, acesta spunând că Europa „nu este un partener comercial de nădejde” al țării sale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Valeri Kuzmin a declarat, luni, la Cluj-Napoca, că, în urma sancțiunilor, o parte din mărfurile pe care Rusia le primea din piața europeană sunt ori produse pe plan intern, ori sunt aduse din alte părți.

”Pe noi ne călesc aceste sancțiuni economice impuse de UE. Mai demult am considerat că în Europa, care este un partener economic foarte vechi al nostru, vom găsi întotdeauna mărfurile de care avem nevoie. Și noi, la rândul nostru, punem la dispoziția Europei acele mărfuri de care are nevoie. Dar acum am descoperit că Europa nu este un partener comercial de nădejde, în timp ce Rusia este un partener de nădejde și pune la dispoziție acele mărfuri pentru care a semnat contractele. Așa că o parte din mărfurile pe care le primeam din piața europeană ori le producem noi, ori le primim din alte părți”, a spus Kuzmin.

Diplomatul rus a efectuat, în ultimele zile, vizite în județele Maramureș, Sălaj și Cluj, cu scopul dezvoltării legăturilor culturale, comerciale și economice.

”În Șimleu Silvaniei am vizitat o fabrică de mobilă cunoscută demult pe piața rusească, iar la Baia Mare am discutat despre posibilitatea de a include firme rusești în dezvoltarea regiunii. Pornim de la faptul că o asemenea colaborare trebuie să fie reciproc avantajoasă și să corespundă normelor legale, inclusiv celor de conservare a mediului. Nu sunt om de afaceri, dar avem o secție economică la ambasadă care va studia oportunitățile și se va vorbi cu firmele din Rusia. Ar trebui apoi să lucreze în mod direct. Vizita a avut și rolul de a identifica posibilitățile de colaborare existente”, a explicat Valeri Kuzmin.

De asemenea, tot la Șimleu Silvaniei, acesta a mai vizitat o fabrică de vinuri spumante, ale cărei produse puteau fi găsite, în trecut, pe piața din Rusia.

”După o perioadă de criză, această producție renaște și, eu de exemplu, am remarcat că sancțiunile economice impuse Rusiei de UE, pe care le consider ilegale, nu se prelungesc și pentru alcool, iar atunci pentru vinurile spumante doar trebuie pus un preț concurent. Piedicile politice pentru ca produsele acestei fabrici să se vândă în Rusia nu există. Ca răspuns la sancțiunile UE, Rusia a introdus un embargou la produsele agricole, dar acest embargo nu se referă și la vinuri spumante. Deci este posibil ca aceste produse să ajungă pe piața rusească, întrebarea care se pune fiind cum să stabilim aceste contacte”, a menționat ambasadorul Federației Ruse.

Ambasadorul rus a avut, luni, o întânire cu conducerea Universității ”Babeș-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca și a efectuat o vizită la Centrul Cultural Rus din municipiu.

