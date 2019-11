Reacție HALUCINANTĂ a Simonei Halep, după ce a fost JIGNITĂ de către Darren Cahill: 'Sunt sigură că meritam tot ce mi-a transmis'

Simona Halep a spus, în urma partidei cu Karolina Pliskova, de la Turneul Campioanelor, încheiată cu scorul de 0-6, 6-2, 4-6, că a meritat toate cuvintele dure pe care i le-a spus, în timpul meciului, antrenorul său, australianul Darren Cahill.

După un început bun al celui de-al treilea set al partidei, Simona Halep a avut parte de cinci game-uri consecutive pierdute, ceea ce nu l-a făcut fericit pe antrenorul australian Darren Cahill.

Citește și: Blocaj total în cazul Caracal! Zidul de netrecut de care s-a lovit FBI

”În ultimele trei game-uri ai fost o ruşine absolută pe teren. Acordă-ţi o şansă şi revino-ţi. Asta depinde de tine. Revizuieşte-ţi atitudinea şi o să câştigi meciul. Am încredere totală. Cum o să te defineşti ca atlet şi ca un competitor. Nici nu este vorba de rezultat acum”, i-a spus Cahill lui Halep.

”A fost un mic impact pentru mine, dar sunt sigură că meritam deoarece nu eram calmă. Am schimbat ceva în atitudinea mea. Toată lumea știe că lucrez la asta. Am fost puțin enervată pe mine că am făcut asta și sunt sigură că l-am enervat și pe el”, a spus Simona Halep despre reacția lui Cahill.

Citește și: E oficial! Vor fi dați afară pe capete! Anunțul care îi îngrozește pe bugetari

În urma partidei, Halep a ratat calificarea în semifinale, cele două calificate din Grupa Mov fiind Elina Svitolina şi Karolina Pliskova.