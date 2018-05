REACȚIE ironică din PSD după criticile la blocarea de către României a unei declarații UE privind Ierusalimul: `ne-am intalnit pe terminalul non-schengen`

După criticile puternice venite din zona internațională, dar și internă cu privire la blocarea de către României a unei declarații privind Ierusalimul, europarlamentarul PSD, Andi Cristea comentează acid situația și face legătura între poziția dură a României și Spațiul Schengen, loc unde România nu e primită deși îndeplinește de mai mulți ani condițiile tehnice:

Klaus Iohannis, prima reacție după ce România a blocat o decizie UE pe tema Ierusalimului: 'Așa ceva nu se poate'. Avertismentul transmis

”Ne intreaba vest-europenii cum de suntem on the same page cu SUA si Israel. E simplu: ne-am intalnit pe terminalul non-schengen”, susține europarlamentarul PSD.