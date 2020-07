Reacția Accept după ce președintele României a sesizat Curtea Constituțională cu legea care interzice educația de Gen în școli

Asociaţia ACCEPT salută decizia Preşedintelui României Klaus Iohannis de a sesiza Curtea Constituţională a României privind propunerea legislativă iniţiată de deputatul PMP Cristian Lungu care interzice educaţia despre gen, egalitate de gen şi identitate de gen. Considerăm că L87/17.02.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 este un text vădit neconstituţional, care încalcă libertatea academică, libertatea de exprimare şi dreptul la educaţie iniţială şi continuă a tinerilor şi profesioniştilor din România. De asemenea, textul de lege contravine obligaţiilor internaţionale asumate de România privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi promovarea egalităţii de gen. Cel mai grav, această propunere de lege încalcă însăşi Constituţia României şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului pentru că împiedică exercitarea obligaţiilor pozitive ale statului român de a preveni discriminarea femeilor şi persoanelor transgender prin interzicerea formării profesionale în acest domeniu pentru magistraţi, poliţişti, medici, asistenţi sociali şi alte profesii cheie în asigurarea egalităţii în societate şi prevenirea violenţei de gen.

Asociaţia ACCEPT, alături de organizaţiile societăţii civile din România şi Europa, au solicitat preşedintelui României să refuze promulgarea acestui text de lege."CCR trebuie să constate că această lege este neconstituţională, că încalcă principii fundamentale precum respectarea ordinii de drept şi a drepturilor omului, esenţiale în orice stat democratic. Legea încalcă un set întreg de angajamente internaţionale pe care şi le-a luat statul român, iar Curtea Constituţională este acum chemată să prevină în ultimul ceas derapaje serioase care ne-ar aduce în rândul unor state din regiune ca Ungaria şi Polonia, unde principiul egalităţii de gen şi identitatea de gen au fost anulare prin astfel de iniţiative legislative," a declarat Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului."Preşedintele României a arătat astăzi că nu ar trebui să existe cetăţeni de rangul al doilea în România şi că drepturile tuturor românilor, inclusiv al cetăţenilor LGBTI, trebuie respectate. Aşteptăm să vedem aceeaşi fermitate în decizia judecătorilor constituţionali, care au datoria să respecte realitatea socială în interpretarea Constituţiei: zecile de mii de persoane transgender care trăiesc în România nu reprezintă o ideologie, ci sunt oameni care au nevoie de profesionişti pregătiţi. Avem nevoie de sprijinul medicilor, avocaţilor, magistraţilor pentru realizarea tranziţiei medicale şi juridice, avem nevoie de angajatori care nu exclud persoanele trans, avem nevoie de poliţişti care investighează eficient infracţiunile motivate de ură împotriva noastră. Serviciile publice nu pot fi accesibile persoanelor trans fără formarea profesională a personalului, şi de multe ori supravieţuirea noastră depinde de educaţia celor din jurul nostru," a declara Patrick Brăila, co-preşedinte ACCEPT.Printre organizaţiile internaţionale care au adresat scrisori Preşedintelui României solicitând acestuia să nu promulge legea lui Lungu se numără Human Rights Watch, ILGA-Europe - the European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, International Planned Parenthood Federation Europe (IPPF), Center for Reproductive Rights, Transgender Europe (TGEU), Human Rights Without Frontiers, End FGM European Network, International Federation for Human Rights (FIDH), Civil Rights Defenders. Acestea au evidenţiat modul în care legea lui Lungu distanţează România de valorile europene asumate de ţara noastră prin aderarea la Uniunea Europeană şi alte acorduri internaţionale."Prin această lege, România ar încălca legislaţia anti-discriminare şi egalitatea de gen şi ar fi legitimată discriminarea împotriva persoanelor LGBTI. Mai mult, România ar încălca drepturile fundamentale, astfel cum sunt prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale a UE şi principiul nediscriminării prevăzut în tratatele UE. În cele din urmă, România şi-ar încălca obligaţiile asumate în temeiul Convenţiei ONU privind Drepturile Copilului, Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) sau Convenţia de la Istanbul pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi violenţei domestice," a declarant Katrin Hugendubel, directoarea de advocacy a ILGA-Europe.