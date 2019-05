Reacţia Kremlinului la lansarea a unui talk-show care prezintă o versiune virtuală a preşedintelui rus - Vladimir Putin nu se uită la caricaturile cu el

Vladimir Putin nu se uită la caricaturile cu el, a dat asigurări joi Kremlinul ca reacţie la lansarea de către BBC a unui talk-show umoristic care prezintă o versiune virtuală a preşedintelui rus, relatează AFP potrivit Agerpres.

"Au fost scrise multe cărţi şi au fost desenate multe caricaturi despre Putin. Au fost create marionete", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la postul de radio Govorit Moskva. "Preşedintele nu a citit niciodată cărţile care i-au fost consacrate şi nu s-a uitat niciodată la caricaturi", a adăugat el.BBC a anunţat miercuri lansarea unei noi emisiuni intitulate 'Tonight with Vladimir Putin'.Preşedintele rus, sub apariţia unui personaj virtual realizat printr-o tehnică de "desen animat digital în 3D", va intervieva, într-un platou, invitaţi care vor fi "persoane reale", în faţa unui public, şi "totul va fi live", a precizat BBC.Două episoade-pilot au fost comandate de BBC Two şi urmează a fi difuzate luna viitoare. Într-unul dintre ele, falsul preşedinte rus încearcă să se intereseze de feminism. Într-altul, apare fostul consilier al lui Tony Blair, Alastair Campbell, căruia îi reproşează că a contribuit la crearea unui "haos înspăimântător"."Omul forte preferat al întregii lumi şi care se luptă cu urşii, Vladimir Putin, şi-a atins în sfârşit scopul ultim: un talk-show la BBC", subliniază venerabila instituţie prezentând emisiunea."Uitaţi de politica internaţională. Această emisiune de dezbateri, ce va deveni cunoscută în curând în întreaga lume, marchează victoria finală a lui Vlad, liderul lumii libere", adaugă BBC.În Rusia, o emisiune televizată care îl parodia pe Vladimir Putin reprezentându-l ca un pitic a fost retrasă de pe post la scurt timp după venirea sa la Kremlin în 2000.De atunci, mass-media au fost plasate treptat sub control. Criticile la adresa preşedintelui sunt limitate la câteva publicaţii independente, iar personalitatea sa nu a fost niciodată luată în derâdere.