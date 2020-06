Reacția lui Adrian Mihalcea, după meciul cu FC Voluntari: 'I-am felicitat pe jucători, au avut atitudine bună. Nu este o situaţie dezastruoasă'

Tehnicianul dinamovist Adrian Mihalcea a declarat, duminică, la Digi Sport, după meciul cu FC Voluntari, scor 0-1, că şi-a felicitat jucătorii, el menţionând că aceştia au avut o atitudine bună.

“Un joc bun din partea noastră, se vede o schimbare în bine de la ultimul meci. Acel cartonaş roşu ne-a obligat să facem pasul înapoi şi am primit gol apoi. Păcat, Filip este un jucător experimentat, şi-a dorit ca şi ceilalţi să câştigăm, dar nu a reuşit să se abţină şi din păcate am suferit după ce am luat acel cartonaş. Astăzi i-am felicitat pe jucători, au avut atitudine bună, au avut şi câteva ocazii. Dar da, sunt dezamăgiţi. Şi-au dorit, au muncit pentru a nu pierde. Dar putem construi pe această atitudine. Ave nevoie de puncte cât mai curând, altfel situaţia se poate înrăutăţi. Este o situaţie grea, dar nu este dezastruoasă. A fost şi este un an greu. Nu e lapte şi miere dintr-o dată, dar nu dezarmăm. Astăzi dacă ma fi rămas nu am fi pierdut. Mi-a plăcut atitudinea băieţilor şi vom construi pe lucrul acesta”, a spus Mihalcea,

El a precizat că la echipă nu au existat acte de indisciplină: “Deloc, n-am avut niciun act de indisciplină”.

Formaţia Dinamo a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), de echipa FC Voluntari, într-un meci din etapa a şasea a play-out-ului Ligii I.

Golul a fost marcat de Ion Gheorghe, în minutul 76.

În minutul 49, de la Dinamo a fost eliminat Filip, după ce a primit al doilea cartonaş galben.