Reacția lui Edi Iordănescu, după ce a fost umilit de fosta sa echipă la debutul pe banca FCSB: 'Trebuie să înţeleagă toată lumea că asta este diferenţa'

Antrenorul CFR Cluj, Edward Iordănescu, a declarat că scorul de 1-4 din derbiul cu CFR Cluj reflectă diferenţa reală dintre cele două echipe. El a cerut jucători noi şi a precizat că atacantul Claudiu Keşeru, care şi-a reziliat contractul cu Ludogoreţ, va semna cu FCSB.

„Consider că a fost o partidă pierdută la un scor greu de digerat. Felicit adversarul, nu e întâmplător campioana României şi echipa care este detaşat pe locul I. Au arătat valoare, au arătat experienţă, au trecut şi peste toate problemele care au fost în ultima perioadă aici şi mă aşteptam la asta, pentru că eu cunosc grupul foarte bine. Le cer suporterilor scuze în numele echipei, dar trebuie să înţeleagă toată lumea că asta este diferenţa în momentul de faţă, ăsta ne este statutul şi doar conştientizând nivelul la care suntem putem să reparăm lucrurile şi să creştem. E foarte greu să vorbim despre titlu atât timp cât arătăm atâta naivitate, atât timp cât arătăm atâta fragilitate.

Prima repriză nu a fost rea. Am avut două, trei ocazii, nu a avut ocazii CFR-ul, au intrat în careu foarte rar spre deloc şi vine un gol pe o execuţie cu multă şansă, Bilel, cu piciorul drept, mingea a lovit pământul şi a intrat în poartă. Dar greşeli foarte multe din partea noastră, aşa a fost la primul gol, aşa a fost şi la al doilea, greşeli individuale. Una peste alta, cred că a fost nedrept scorul de la pauză, dar în repriza a doua ne-am pierdut capul şi asta spune lipsă de maturitate, lipsă de experienţă, lipsă de personalitate. Am terminat cu patru jucători sub 21 de ani în teren şi nu este uşor... Clar avem nevoie să ne acoperim, pentru că echipa a pierdut jucători, a pierdut jucători cu calitate. Sunt jucători tineri şi cu talent, dar numai cu talent nu câştigi campionate.

Nici suprafaţa nu ne-a avantajat, suntem o echipă fără talie, care mişcă mingea mult, combinativă. CFR-ul, mult mai experimentată, mult mai puternică, a fost echipa care s-a adaptat la suprafaţă. L-am pierdut şi pe Tănase, care avea glezna umflată la pauză, şi-a legat glezna şi a dorit foarte mult să intre, ca să dea un mesaj echipei. Au dispărut nişte jucători în ultima perioadă şi fără 3-4 jucători cu experienţă ne va fi foarte greu să ţinem nivelul. Keşeru este unul dintre cei care trebuie să vină să ne ajute. E un jucător cu experienţă, un jucător puternic, avem şi noi nevoie de forţă. CFR a câştigat duelurile individuale prin forţă şi a speculat toate greşelile noastre.

Am solicitat (n.r. - jucători noi) şi ştiu că se dă interesul în sensul ăsta. E nevoie să facem nişte eforturi, pentru că perioada este aproape de final şi altfel va fi foarte greu, ne vom bate să prindem play-off-ul. Anul trecut au fost probleme, acum doi ani au fost probleme şi totuşi de atunci au dispărut 3-4 jucători, Creţu, Moruţan, Man, Florinel Coman, azi Tănase nu a mai putut. Echipa nu poate să compenseze pentru că nu are maturitatea necesară. Banca noastră astăzi era ca o grădiniţă", a declarat Iordănescu, la microfonul televiziunilro care transmit Liga I, potrivit news.ro.

CFR Cluj a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 4-1 (1-0), echipa FCSB, în etapa a VII-a a campionatului naţional Liga I. După demiterea lui Marius Şumudică, antrenor principal al gazadelor la acest meci a fost tehnicianul de portari Ovidiu Ceclan.

Au marcat: Omrani '30, Sigurjonsson '56, Deac '67, Alibec '73 (p) / I. Stoica '90.

După acest rezultat, CFR Cluj are 21 de puncte, numărul maxim posibil. FC Rapid, cu 16 puncte, ocupă locul al doilea, iar FC Botoşani, pe al treilea, cu 14 puncte.

FCSB se află pe locul 7, cu nouă puncte.