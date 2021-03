REACȚIA lui Marcel Vela după ce a fost surprins la o terasă din București: 'Nu are acoperiș, era spațiu deschis' / VIDEO

Digi 24 a prezentat, marţi seară, imagini cu fostul ministru de Interne Marcel Vela la o terasă din Bucureşti. Potrivit sursei citate, nu s-ar fi respectat regulile de protecție împotriva COVID, localul având pereţi pe toate laturile.

Citește și: Mihai Mărgineanu: Nu vi se pare ciudat că presa n-a mai dat nimic despre atentatele teroriste?

„Aceasta terasa nu are acoperis, uitati-va mai atent. O sa va dau o imagine cu acoperisul deschis. La masa am stat sub 6 persoane, am baut cafea, suc de ghimbir, in dreapta e o masa unde nu sta nimeni. Am intrat acolo spatiul era deschis fara acoperis”, a reactionat Marcel Vela, la Digi24.