Reacția dură a lui Victor Ponta în cazul românului care știa că are coronavirus și a venit cu avionul din Spania: Asta este CRIMĂ!

Un român care știa că este infectat cu coronavirus a luat avionul din Madrid să vină în București și a stat în aeronavă alături de aproximativ 60 de călători care acum sunt în pericol să fie și ei infectați. Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur.

„Am spus ca romanii din Diaspora sunt bineveniti acasa in aceasta perioada dificila - este normal sa fim solidari la greu! Am spus ca romanii din Diaspora care au nevoie de ingrijire medicala este normal sa fie tratati in spitalele din Romania - chiar daca nu au card de sanatate , chiar daca nu au platit contributiile la Sistemul de Sanatate , chiar daca asta inseamna o povara pentru Fondul de Sanatate la care contribuim toti cei din tara - este normal sa fim solidari la greu! Dar sa stii ca ai Coronavirus, sa ai interdictie 14 zile sa iesi in public si sa te urci in avion spre casa , gata sa imbolnavesti zeci si sute de oameni - asta este CRIMA! Ce opinie aveti? Ce ar trebui sa faca Statul Roman? Ce cred milioanele de romani din Diaspora care au grija de ei si de noi?”, a reacționat Ponta pe Facebook.

