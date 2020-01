REACȚIA Simonei Halep după ce a ajuns în semifinalele Australian Open: Acest an a început excelent și mă simt mult mai puternică decât în trecut

Simona Halep (3 WTA) a declarat că se simte excelent la Melbourne, miercuri, după ce a obținut calificarea în semifinalele Australian Open, în urma victoriei cu estona Anett Kontaveit (31 WTA), scor 6-1, 6-1.

"Vă mulțumesc pentru astăzi, pentru fiecare zi. E o plăcere să joc aici, în Australia, și să pot practica cel mai bun tenis al meu. M-am simțit foarte bine azi pe teren, am fost puternică pe picioare. Știam cum să joc contra ei, am fost concentrată și îmi place foarte mult să joc aici, la Melbourne. Am simțit că mă pot concentra pe ceea ce am de făcut în fiecare zi. Acest an a început excelent și mă simt mult mai puternică decât în trecut", a spus Halep, imediat după victoria cu Kontaveit.

Românca a vorbit și despre impactul pe care îl are antrenorul Darren Cahill asupra carierei sale, dar și despre finala dramatică de la Australian Open 2018, când a cedat contra danezei Caroline Wozniacki.

"Darren este o persoană foarte importantă de când l-am cunoscut. A lucrat mult la atitudinea mea, la jocul meu, iar azi sunt o persoană mai bună, în primul rând, și abia apoi o jucătoarea mai bună. Îi mulțumesc pentru tot. E o persoană minunată, mă înțelege, iar asta face totul mai bun. Am și amintiri plăcute din 2018, când am ajuns în finală. Acel meci m-a ajutat să câștig cele două turnee de Mare Șlem pe care le am deja. Poate voi merge spre al treilea, dar vreau să mă concentrez pe următorul meci. Vreau să dau tot ce am mai bun și poate voi repeta performanța", a mai spus Halep.

Simona Halep s-a calificat în semifinalele Australian Open, miercuri, după ce a învins-o pe estona Anett Kontaveit, în doar 53 de minute, scor 6-1, 6-1. Românca a făcut un joc aproape perfect, a rămas fără set pierdut la Melbourne şi a ajuns pentru a opta oară în penultimul act al unui turneu de Mare Şlem.

În semifinalele Australian Open, Simona Halep se va duela cu învingătoarea din partida Garbine Muguruza (32 WTA) - Anastasia Pavlyuchenkova (30 WTA). În celălalt penultim act se vor întâlni liderul mondial Ashleigh Barty şi Sofia Kenin (15 WTA).