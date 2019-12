Reacție FABULOASĂ a lui Traian Băsescu, după ce fiica sa cea mică și-a anunțat revenirea în politică + O întâmplare cu ANAF-ul

Traian Băsescu crede că serviciile oferite de ANAF sunt “în epoca de piatră” după ce fiicei sale i-a fost pusă poprire pe conturi de trei ori, deşi plătise datoria pe care o avea, dar nu se operase în sistem. În plus, Băsescu a povestit că fiica sa Elena nu a putut primi o adeverinţă după ce se mutase în alt sector, deoarece dosarul său de contribuabil rămăsese în sectorul de unde s-a mutat.

Traian Băsescu a povestit, luni seară, la Realitatea Plus că fiicei sale, Elena, i-a fost pusă poprire pe conturi de trei ori de către ANAF deşi efectuase o plată, dar acest lucru nu fusese operat în calculator.

“Au făcut o confuzie la Sectorul 1 legat de plata taxelor pe care le plătea agentul plătitor. Trebuiau plătite, au fost plătite. De fiecare dat s-a dus cu hârtia, i-a ridicat poprirea pe conturi din bănci, la trei luni din nou s-a pus pentru că ei nu au operat în calculator. A fost poprită de trei ori şi s-a dus cu adeverinţa că plata e făcută”, a afirmat Traian Băsescu.

El a mai spus că tot fiica sa nu a putut primi o adeverinţă de la ANAF Sectorul 2 pentru că dosarul rămasese la Sectorul1, acolo unde avusese domiciliu.

Băsescu i-a cerut lui Cîţu să intervină în această zonă pentru că “suntem în epoca de piatră”.

“Acum avea nevoie de o adeverinţă că nu are datorii. S-a mutat în Sectorul 2, dar dosarul nu a plecat de la Sectorul 1 şi nu poate să îi dea de la Sectorul 2 acea adeverinţă pentru că dosarul e la Sectorul 1. S-a dus cu cererea să i se dea ei dosarul să-l ducă la Sectorul 2. Domnu’ Cîţu, suntem în epoca de piatră şi nu e vina dumneavoastră. Lucraţi aici. Dacă ai ajuns să îţi vezi dosarul dus la noul domiciliu, să faci o cerere pe propria răspundere că îţi iei dosarul şi îl duci la Sectorul 2”, a mai afirmat Băsescu.

Fostul președinte a vorbit și despre revenirea fiicei sale în politică. ”Foarte bine! Are 3 copii. Are și pentru cine și are și cine să o voteze.”, a adăugat Băsescu.