REACȚIE INCREDIBILĂ Managerul Spitalului Ploiești: Astfel de incendii puteau avea loc și cu TREI autorizații ISU

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti, medicul Bogdan Nica, afirmă că spitalul a fost amendat anul acesta pentru că din anul 2014 nu a îndeplinit condiţiile de autorizare privind securitatea la incendiu. ”Aş fi dorit şi eu - şi astăzi mai mult decât în lorice moment - ca această autorizaţie să existe. Dar, după umila mea părere, un astfel de accident se poate întâmpla şi cu trei autorizaţii, nu cu una”, afirmă managerul.

”Pentru că s-a discutat foarte mult de aviz, autorizaţie, de siguranţă la incendiu şi că spitalul ar fi primit o amendă pentru Movila (secţia de boli infecţioase, unde a avut loc incendiul – n.r.). Nu este adevărat. Amenda s-a luat în luna februarie a acestui an pentru faptul că din 2014 acest spital nu a îndeplinit condiţiile de autorizare. Noi am primit buget de la Consiliul Judeţean, şi specific, de la Consiliul Judeţean, pentru că de la Ministerul Sănătăţii în anul de graţie 2021 am primit zero lei, şi imediat ce am primit bugetul, am început procedurile prealabile. Suntem deja cu avize pe trei corpuri, iar undeva în 30-40 de zile şi secţia exterioară de Boli Inf va primi autorizaţia definitivă de securitate la incendiu. Ca să obţinem această autorizaţie şi noi, ca şi alte spitale, suntem nevoiţi să facem investiţii”, a declarat, joi, Bogdan Nica, într-o conferinţă de presă organizată în curtea SJU Ploieşti.

Acesta a arătat că spitalul a turnat platformă de beton pentru că vin camioanele cu oxigen de două ori pe zi, a instalat staţie nouă şi stocator de oxigen pentru că buteliile cu oxigen erau introduse pe ferestrele clădirilor.

Managerul a menţionat să staţia de oxigen a fost instalată şi verificată de firmă autorizată, iar instalaţia electrică a fost verificată în vara acestui an tot de o firmă autorizată, când nu au fost găsite probleme.

Conform acestuia, controlul făcut de ISU în februarie a arătat doar că numărul de extinctoare nu era suficient, fapt remediat de atunci.

”Aş fi dorit şi eu - şi astăzi mai mult decât în lorice moment - ca această autorizaţie să existe. Dar, după umila mea părere, un astfel de accident se poate întâmpla şi cu trei autorizaţii, nu cu una. Pentru că nu s-a întâmplat accidentul din cauza unei defecţiuni la oxigen, a unui scurtcircuit la un panou electric, explicaţia asupra producerii incendiului trebuie să v-o dea specialiştii care fac în acest moment evaluarea. E vorba de un expert pirotehnic , de poliţie şi de ISU”, a explicat managerul.