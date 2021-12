Real Madrid pregăteşte ofensiva finală pentru Kylian Mbappe. Starul francez intră în ultimele șase luni de contract cu PSG

Clubul spaniol de fotbal Real Madrid pregăteşte ofensiva finală pentru Kylian Mbappe, starul fotbalului francez, care va intra în curând în ultimele şase luni de contract cu Paris Saint-Germain, scrie presa iberică, conform agerpres.

Atacantul lui PSG, "a cărui voinţă este să joace la Real Madrid din sezonul viitor, va fi liber să negocieze în doar cinci zile", iar gruparea din capitala Spaniei "vrea să închidă operaţiunea cât mai curând posibil", precizează cotidianul AS, subliniind însă că "parizienii vor încerca să-l seducă până în ultimul moment", pentru ca Mbappe să rămână pe Parc des Princes, dar în final PSG "va trebui să respecte voinţa jucătorului", care îşi încheie contractul în iunie 2022.Situaţia este acum diferită faţă de vara trecută, când Mbappe a cerut să plece, iar Real Madrid s-a arătat dispusă să plătească 200 milioane euro pentru ca responsabilii lui PSG să accepte transferul, în condiţiile în care jucătorul intra în ultimul său an de contract, însă parizienii au refuzat oferta, reaminteşte AS."Mbappe are acum clar viitorul, care presupune purtarea tricoului lui Real Madrid din sezonul următor. O operaţiune foarte avantajoasă pentru 'albi', care ar obţine unul dintre cei mai buni jucători de pe planetă la cost zero", mai scrie Marca.La 23 de ani, Kylian Mbappe se află în cel mai bun moment al carierei sale sportive. În acest sezon, el a marcat 15 goluri, unul la fiecare 134 de minute, oferind totodată 15 assist-uri.Real Madrid se pregăteşte să-i ofere lui Mbappe statutul de superstar al echipei, rămas liber după plecarea portughezului Cristiano Ronaldo, în 2018, în condiţiile în care clubul spaniol nu au mai reuşit să facă de atunci niciun transfer răsunător.