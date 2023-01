Rebeliune puternică în partidul lui Șoșoacă: 'Tinde să devină tot mai mult o manifestare egocentrică a unor persoane'

La doar o jumătate de an de când s-a înscris în Partidul S.O.S. România, senatoarea Diana Șoșoacă stârnește nemulțumiri și fracturi în interiorul formațiunii politice. Mai mulți vicepreședinți de la nivel național și președinți de filialele județene anunță că au demisionat din partid, denunțând atitudini dictatoriale și tendința unor lideri de a lua partidul „pe persoană fizică”.

Senatoarea Diana Şoşoacă a anunţat la finalul lunii mai 2022, în plenul Parlamentului, că a devenit membră a Partidului S.O.S. România. „Am un anunţ de făcut în ceea ce mă priveşte. De astăzi, vă anunţ că sunt membră a Partidului S.O.S. România”, a transmis Şoşoacă. Partidul S.O.S. România a fost înfiinţat la data de 21 noiembrie 2021 prin decizie definitivă a Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă. Șoșoacă a fost exclusă din grupul parlamentar al partidului AUR în februarie 2021.

Conform documentului de la Tribunalul București, S.O.S. România a fost fondat de Gib Gabriel, Gib Abeluța și Viziteu Maricel. Primul, Gib Gabriel, este redactor-șef la KSI Media, a fost administrator manager la Fermierul-Cozia și e un fost ofițer care a lucrat la Batalionul 28 vânători de munte. Conform profilului de Facebook, Gib a studiat Managementul Organizației la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, iar mai apoi a terminat Montanologie și Agroturism. Publicația ziare.com notează că, în ce privește cariera politică, Gib a mai făcut parte din „Partidul Renașterea României”, iar apoi a migrat la Partidul Socialist Român (PSR), din partea căruia a candidat, în 2016, pentru un post de senator de Vâlcea. Tot atunci, din partea aceluiași partid, a candidat și Adeluța Gib, dar pe lista din Sibiu, unde a fost a doua pe lista partidului.

Comunicatul demisionarilor din S.O.S. România:

Subsemnații:

Av. DOBRE CRISTINA – fost Președinte al Filialei Județene Prahova a Partidului S.O.S. România, fost Vicepreședinte al Partidului S.O.S. România,

Translator autorizat, Inspector resurse umane SIMOIU MARIA – fost Președintele Filialei Județene Argeș a Partidului S.O.S. România, fost Vicepreședinte al Partidului S.O.S. România,

Tehnician proiectant ILIE HĂLMACIU – fost Președintele Filialei Județene Sibiu a Partidului S.O.S. România, fost Vicepreședinte al Partidului S.O.S. România,

Asistent medical TOMOIOAGĂ STELA – fost Președintele Filialei Italia a Partidului S.O.S. România,

Programator IT automatizări APOSTOL ȘTEFAN IULIAN – fost Vicepreședinte al Partidului S.O.S. România, Vicepreședinte al Filialei Italia a Partidului S.O.S. România,

Economist, Expert Fonduri, Auditor pe procedura de management al calității, Inspector resurse umane STOICA IULIANA – fost Trezorier al Partidului S.O.S. România, fost Vicepreședinte a Filialei Județene Prahova a Partidului S.O.S. România,

Asistent medical HAPCA ANDREEA – fost Președintele Filialei Belgia a Partidului S.O.S. România,

Antreprenor NECHITA TIBERIUS DANIEL – fost Președinte al Filialei Județene Vaslui a Partidului S.O.S. România

Jurist și Teolog STRUGAR LEONARD – IOAN – fost Vicepreședinte al Filialei Județene Sibiu a Partidului S.O.S. România,

Dăm prezentul comunicat de presă pentru a aduce la cunoștință opiniei publice odată în plus, motivele pentru care AM DEMISIONAT în luna decembrie 2022, atât din funcțiile de conducere deținute în cadrul partidului S.O.S. Romania, cât și din partid și nu am fost dați afară din partid astfel cum se comunică tendențios opiniei publice.

Am făcut acest gest , de a demisiona, alături de majoritatea membrilor din echipele formate de noi, după o matură chibzuință și o profundă analiză a tot ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp la nivelul conducerii partidului, inclusiv a celei centrale, a atitudinii unor lideri care au devenit nefirești de autoritari prin comportament, atitudine, ton și vocabular.

Văzând cu părere de rău, din ce în ce mai des acte dictatoriale nedemne de persoane care se consideră educate și care fac bravadă de un patriotism de fațadă, am considerat că locul nostru nu mai este în Partidul S.O.S. România.

Nu a fost un gest ușor, după o muncă asiduă, în echipă, ci a fost luat cu deplină maturitate politică. Considerăm că nu ne putem regăsi într-un proiect politic care tinde să devină tot mai mult o manifestare egocentrică a unor persoane care și-au trecut aproape pe persoana fizică un partid care la început a reprezentat o speranța pentru toți românii care-și iubesc țara, și care au crezut că vremea schimbării a venit.

Dezvoltarea filialelor mai sus menționate ale partidului s-a făcut prin forțele noastre proprii, ca mai apoi, să constatăm, cu părere de rău, că anumite gesturi care nu sunt în concordanță cu activitatea și principiile unui partid politic, care se vrea a fi patriotic.

Cu siguranță, în viitor ne vom regăsi tot împreună într-un proiect politic care va reprezenta un model de românism, de patriotism autentic, nu de fațadă, care va genera un curent cu adevărat suveranist în care țara și interesele locuitorilor să fie pe primul loc, și nu numai resursele care stârnesc atât de mult interese străine de țară.