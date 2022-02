Începe Recensământul populaţiei României / Calendarul operațiunii

Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din România în 2021 (RPL2021) debutează la 1 februarie 2022, el cuprinzând două mari componente: Recensământul de probă, care a avut loc pe parcursului anului 2021, şi Recensământul propriu-zis, care va începe la data de 1 februarie 2022, conform calendarului de pe site-ul https://www.recensamantromania.ro/. Principala noutate a recensământului actual este aceea că se va desfăşura exclusiv on-line. "Este primul recensământ din istoria recensămintelor din România în care nu se va folosi hârtia în nicio etapă. El este conceput cu trei etape de desfăşurare, trebuie să le spunem pe toate ca să se înţeleagă mai bine felul în care se va desfăşura", a declarat pentru agerpres purtătorul de cuvânt al Institutului Naţional de Statistică, Vladimir Alexandrescu.

Recensământul populaţiei României a fost iniţial programat pentru 2021, dar a fost amânat cu un an din cauza pandemiei.Recensământul de probăRecensământul de probă a început la 1 februarie 2021, desfăşurându-se în intervalul 1 februarie - 9 martie, constând în preluarea de date din surse administrative şi popularea bazei de date RPL2021, conform Hotărârii nr. 1 din 4 noiembrie 2020 a Comisiei Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2021 (CCRPL2021).În intervalul 10-16 martie 2021 a avut loc procedura de autorecenzare a Recensământului de probă, prin metoda CAWI (on-line) .Perioada 17-21 martie 2021 a fost marcată de identificarea adreselor nerecenzate sau recenzate parţial şi întocmirea de liste cu adrese pentru fiecare recenzor.Între 22-31 martie 2021 s-au colectat date de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă, prin metoda CAPI, cu ajutorul tabletelor.Purtătorul de cuvânt al INS, Vladimir Alexandrescu, a precizat pentru agerpres, că datele colectate în cadrul recensământului de probă nu sunt destinate publicării sau folosirii lor."Recensământul de probă a avut loc în 2021 şi este o activitate în cadrul recensământului, aşa cum îi spune şi numele, pentru pregătirea recensământului propriu-zis. El nu îşi propune să obţină nişte valori, nişte date care să fie prelucrate şi folosite, ci îşi propune să verifice modalitatea în care, pe de o parte, chestionarele şi tot instrumentarul statistic răspund nevoilor reale şi funcţionează în teren; pe de altă parte, să verifice modul în care populaţia este dispusă să participe la recensământ, pentru că recensământul este o activitate al cărui succes depinde, în cea mai mare parte, de modul în care populaţia va colabora la actul de recenzare (...). Dar aceste date nu sunt destinate publicării (...)", a declarat purtătorul de cuvânt al INS.Recensământul propriu-zisRecensământul propriu-zis, care are loc începând cu 1 februarie 2022, începe prin preluarea datelor din surse administrative şi popularea bazei de date a RPL2021. Această etapă se încheie la 13 martie 2022, se arată în Hotărârea Comisiei Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2021 (CCRPL2021) din 4 noiembrie 2020 şi OUG 39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021.Autorecenzarea prin metoda CAWI (on-line) este a doua etapă, care loc în intervalul 14 martie - 15 mai 2022.Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă, cu ajutorul tabletelor, pentru acele persoane/clădiri/locuinţe, pentru care nu s-a realizat autorecenzarea on-line, se va desfăşura în perioada 16 mai - 17 iulie 2022, în cea de-a treia etapă.Cu privire la modul de desfăşurare a celor trei etape ale Recensământului, purtătorul de cuvânt al INS, Vladimir Alexandrescu, a declarat că "o primă etapă este cea în care se preiau date din surse administrative şi aceasta este de la 1 februarie la 13 martie 2022. O a doua etapă, este vorba de autorecenzare, este o etapă în care populaţia este invitată să acceseze un site anume destinat acestui aspect şi să se înregistreze pe baza completării unui chestionar, care, aşa cum îi spune şi numele, este online, adică nu este unul pe hârtie. Există două categorii de populaţie, cei care au adrese şi folosesc în mod curent sistemele de corespondenţă on-line (...) intră pe adresa respectivă, completează chestionarul, iar la finalul înregistrării primeşte o confirmare a încheierii cu succes a operaţiunii şi, pe baza acestei confirmări va putea să beneficieze de acea zi liberă pe care, conform legii, statul o acordă celor care apelează la această metodă, pentru a încuraja recenzarea online. Pentru cei care nu au nici tehnologia necesară, nici adrese de e-mail şi de regulă nu folosesc instrumente de comunicare online, în fiecare localitate există puncte de autorecenzare asistată (...).A treia etapă a recensământului, între 16 mai şi 17 iulie 2022, este o etapă în care colectarea se face în sistem clasic: un recenzor vine la fiecare persoană care trebuie să fie recenzată şi face înregistrarea ca atare pe baza declaraţiilor pe care le face persoana. Deosebirea faţă de recensămintele trecute este că, de această dată, nu va veni cu un formular de hârtie, ci va veni cu o tabletă şi înregistrarea datelor se va face pe tabletă", a detaliat purtătorul de cuvânt al INS, Vladimir Alexandrescu.Prelucrarea datelor se va finaliza în octombrie 2023. Până atunci, vor fi publicate rezultatele provizorii (decembrie 2022). Publicarea rezultatelor definitive are loc în decembrie 2023.Date generale despre Recensământul populaţiei din 2021Organizarea şi efectuarea Recensământului populaţiei 2021 se realizează de către Institutul Naţional de Statistică, sub coordonarea şi controlul Comisiei centrale pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor.Recensământul are loc în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 (forma consolidată) privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România în 2021 (forma consolidată prin Legea nr. 178/2020, Ordonanţa de urgenţă nr. 39 din 19 mai 2021 şi Legea nr. 204 din 19 iulie 2021).OUG nr. 19/2020 defineşte recensământul ca fiind o cercetare statistică de mare anvergură, care are ca obiectiv prioritar producerea de statistici oficiale naţionale şi europene, sub forma unor indicatori statistici, în condiţii de calitate, privind numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei rezidente, a structurii demografice şi socio-economice, date referitoare la gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ, condiţiile de locuit ale populaţiei şi clădirile în care se situează locuinţele.Refuzul furnizării informaţiilor solicitate sau furnizarea de date eronate sau incomplete către recenzori se poate sancţiona cu amendă de la 1.000 la 3.000 de Ron, potrivit actului normativ citat.OUG 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea RPL2021 arată că România, ca stat membru al Uniunii Europene, este obligată să efectueze recensământul populaţiei şi locuinţelor (RPL2021) în anul 2021, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor şi a cerinţelor regulamentelor de implementare a acestuia.În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a OUG 19/2020 s-a constituit Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021, denumită CCRPL2021, structură fără personalitate juridică.Componenţa Comisiei Centrale: preşedinte - ministrul Afacerilor Interne; vicepreşedinţi - preşedintele I.N.S., secretarul de stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului din cadrul MAI şi directorul STS; secretari: vicepreşedinte INS. şi secretar general INS; membri: secretar de stat de la toate ministerele.Pentru pregătirea, organizarea, conducerea şi efectuarea lucrărilor de recensământ, la nivel teritorial, se constituie comisii de recensământ judeţene, a municipiului Bucureşti, municipale, orăşeneşti, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi comunale. Aceste comisii judeţene judeţene, municipale, comunale sau orăşeneşti sunt formate din: preşedinţii de consilii judeţene, prefecţi, subprefecţi, directorii executivi ai direcţiilor regionale sau judeţene de statistică, secretarii generali ai judeţului, şefii inspectoratelor judeţene de poliţie, reprezentanţii STS, etc.***Recensământul din 7 ianuarie 1992 indica o populaţie de 22.810.035 locuitori, cel din 18 martie 2002 o populaţie de 21.680.974 locuitori, iar cel din 20 octombrie 2011, o populaţie de 20.121.641, conform site-urilor https://insse.ro/ şi https://www.recensamantromania.ro/ . În 2021, populaţia rezidentă a României era de 19,1 milioane, conform site-ului Institutului Naţional de Statistică.