Recep Tayyip Erdogan și Vladimir Putin vor participa la ceremonia care amrchează finalizarea lucrărilor la porţiunea submarină a conductei TurkStream

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, şi omologul său rus, Vladimir Putin, vor lua parte luni, 19 noiembrie, la o ceremonie care va marca un punct de cotitură în cadrul proiectului TurkStream, au anunţat birourile de presă ale celor doi lideri, informează cotidianul Hurriyet preluat de Agerpres.

Ceremonia organizată la Istanbul va marca finalizarea lucrărilor de construcţie la porţiunea submarină a conductei TurkStream. De asemenea, cei doi lideri vor avea o întâlnire, ocazie cu care vor discuta relaţiile bilaterale şi problemele actuale regionale şi internaţionale.Estimat la şapte miliarde de euro, proiectul TurkStream prevede construcţia a două conducte cu o capacitate de 15,75 miliarde de metri cubi de gaz pe an fiecare, ceea ce va permite Rusiei să îşi reducă dependenţa de Ucraina ca rută de tranzit pentru livrările sale de gaze destinate Europei.Lucrările la gazoductul TurkStream, care va lega Rusia de Turcia via Marea Neagră, au început în luna mai 2017. Prima linie a acestui gazoduct este destinată aprovizionării cu gaze ruseşti a consumatorilor din Turcia în timp ce a doua linie va permite furnizarea de gaze consumatorilor din sudul şi sud-estul Europei.Luna trecută, vicepreşedintele Gazprom, Alexander Medvedev, a anunţat că Gazprom intenţionează să înceapă construcţia secţiunii terestre a celei de-a doua linii a gazoductului TurkStream în 2019, adăugând că TurkStream este programat să intre în funcţiune în luna decembrie 2019.Potrivit informaţiilor apărute în media, Rusia analizează mai multe opţiuni pentru a extinde gazoductul TurkStream prin Bulgaria şi Serbia sau prin Grecia şi Italia.Gazprom asigură o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizionează Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus şi Polonia, precum şi gazoductul Nord Stream, care face legătura între Rusia şi Germania, via Marea Baltică.