Recomandările lui Adrian Cristea în Supersăptămâna de pariuri

La început de săptămână, e timpul să trecem în revistă evenimentele majore programate. Este rândul lui Adrian Cristea, influencer în SuperSocial, să vină cu recomandările lui de partide pe care nu ar trebui să le ratezi.

Inspiră-te din biletul “Prințului” din SuperSocial!

SuperLiga, Serie A și La Liga, în top

Luni, AS Roma – Bologna se joacă în Serie A. Partida dinaintea Derby della Madonnina i-a atras atenția lui Adrian Cristea, iar fostul jucător emblematic din prima ligă este de părere că ambele echipe vor marca. Înaintea disputelor de azi, Bologna e pe locul 4 (59 de puncte), AS Roma pe 5 (55 de puncte), iar ambele visează să termine sezonul în top 3. Mai sunt șase etape până la finiș, iar giallorossii mai au de jucat în plus și reluarea cu Udinese.

Marți, miercuri și joi, SuperLiga este la putere, cu etapele intermediare din play-off și play-out. FC Voluntari - FCU 1948 Craiova se joacă marți în play-out, iar Prințul este de părere că ambele echipe marchează. Voluntari vrea să urce în clasament și să scape de vecinătatea zonei retrogradării, în vreme ce oaspeții își doresc să scape de retrogradarea directă. Farul Constanța - Rapid București va fi unul dintre cele mai importante dispute ale săptămânii și se joacă miercuri. Predicția lui Adrian Cristea este că va fi o confruntare strânsă, terminată cu GG. Farul este pe 3, Rapid pe 5, și în vreme ce ambele echipe sperau să pună mâna pe titlu la începutul sezonului, acum scopul este ocuparea unei poziții cât mai sus în clasament. Joi, este din nou timpul pentru play-out: Hermannstadt – Petrolul se află pe biletul influencerului SuperSocial, cu victorie pentru gazde. Hermannstadt are șanse reale să fie lider în grupa pentru retrogradare, diferența dintre echipa lui Marius Măldărășanu și gălățeni fiind de doar două puncte. Mai sunt 4 etape până la finalul play-out-ului.

În plus, weekendul începe cu fiesta din La Liga. Prințul a ales pentru biletul său Almeria – Getafe, cu egal ca rezultat final. Partida de sâmbătă aduce față în față echipa de pe ultimul loc, Almeria, în postura de gazdă, iar oaspeții sunt jucătorii lui Getafe, formație din mijlocul clasamentului. Getafe e ajutată de performanțele mai bune, în vreme ce pentru Almeria, galeria va fi al doisprezecelea jucător.