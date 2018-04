Record de box office nord-american: `Avengers: Infinity War` a debutat cu încasări de 250 de milioane de dolari

„Avengers: Infinity War”, de Anthony şi Joe Russo, a debutat cu încasări de 250 de milioane de dolari şi este filmul care a generat cele mai mari încasări în primul weekend pe marile ecrane nord-americane.

El a depăşit „Star Wars: The Force Awankens”, care, în 2015, a generat încasări de 248 de milioane de dolari în weekendul de debut.

„Avengers: Infinity War” se alătură astfel producţiilor „The Force Awakens”, „Star Wars: The Last Jedi”, „Jurassic World” , The Avengers” şi „Black Panther” ca unul dintre cele şase lungmetraje care au înregistrat încasări de peste 200 de milioane de dolari în weekendul de debut.

El este filmul Marvel cu cele mai mari încasări în primul weekend, depăşind originalul „The Avengers”, care a generat 207,4 milioane de dolari la debut.

În filmul care îi are în distribuţie pe Chadwick Boseman, Scarlett Johansson şi Chris Hemsworth „răzbunătorii” şi aliaţii lor trebuie să fie gata să sacrifice tot pentru a încerca să îl înfrângă pe Thanos înainte ca el să provoace distrugerea universului.

La nivel global, lungmetrajul a generat încasări de 630 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

Producţia este şi singurul debut din top 10 al clasamentului acestui sfârşit de săptămână.

Pe locul al doilea în box office-ul nord-american de weekend se află drama horror „A Quiet Place” al lui John Krasinski, care, în al patrulea weekend de la premieră, a generat încasări de 10,6 milioane de dolari.

Comedia „I Feel Pretty”, cu Amy Schumer în rol principal şi producător, s-a menţinut pe locul al treilea după ce, în al doilea weekend de la premieră, a încasat 8,1 milioane de dolari.

„Rampage”, cu Dwayne Johnson în rol principal, a coborât două poziţii după al treilea weekend de la premieră, când a încasat 7,1 milioane de dolari.

Lungmetrajul „Black Panther”, regizat de Ryan Coogler, prima adaptare Marvel pentru marile ecrane cu un supererou de culoare, a urcat trei locuri în top. După a 11-a săptămână pe marile ecrane americane, filmul a generat încasări de 4,3 milioane de dolari şi ocupă locul al cincilea.

Pe locul a şaselea, în coborâre două poziţii, s-a aflat comedia „Super Troopers 2”, cu 3,6 milioane de dolari încasări.

Thrillerul horror „Truth or Dare”, regizat de Jeff Wadlow, a coborât şi el tot două locuri în clasamentul de weekend, ajungând pe poziţia a şaptea, după ce, în al treilea weekend, a generat încasări de 3,2 milioane de dolari.

După al patrulea weekend de la debut, comedia „Blockers” a ocupat al optulea loc, în coborâre o poziţie, după ce a generat încasări de 2,9 milioane de dolari.

„Ready Player One” al lui Steven Spielberg a ocupat locul al nouălea. Filmul SF a coborât trei poziţii după al cincilea weekend de la debutul pe marile ecrane nord-americane, când a încasat 2,4 milioane de dolari.

Pe locul al zecelea s-a clasat thrillerul „Traffik”, care, în al doilea weekend, a generat încasări de 1,6 milioane de dolari, coborând o poziţie în top.