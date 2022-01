Record istoric la Bursa de la Bucureşti

Prin prisma evoluţiei indicelui principal BET, care reflectă dinamica celor mai tranzacţionate 19 acţiuni, Bursa de la Bucureşti s-a apreciat cu 1,3% pe parcursul şedinţei de tranzacţionare din 12 ianuarie 2022 şi a atins un maxim istoric de 13.447 de puncte.

Astfel de la începutul anului 2022 încoace indicele principal BET are plus 3%, adică aproape cât plătesc unele bănci la depozitele în lei cu scadenţa pe un an, arată datele ZF.

Cele mai performante acţiuni din structura indicelui principal BET sunt TeraPlast (19%), Alro Slatina (17,8%), Sphera Group (14%), arată datele agregate de ZF de la BVB.

Miercuri acţiunile TLV s-au apreciat cu 1,7% şi au susţinut în mare parte creşterea indicelui BET spre maxime istorice în contextul în care banca de la Cluj are o pondere de 20% în structura indicelui BET.

Fondul Proprietatea a rămas la acelaşi preţ de 2 lei pe unitate, iar Petrom s-a apreciat cu aproape 2%. Investitorii au realizat tranzacţii de circa 73 mil. lei, cea mai lichidă acţiune fiind TLV cu 18 mil. lei.

Pe de altă parte, pe fondul creşterii cotaţiilor celor mai mari companii, capitalizarea companiilor listate pe segmentul principal al Bursei a urcat la 238 mld. lei, plus 9 mld. lei doar în acest an. Cea mai mare companie listată este Petrom (28,4 mld. lei), urmată de Banca Transilvania (17 mld. lei) şi Romgaz (14,8 mld. lei).