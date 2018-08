Rectorul SNSPA, anunț DEVASTATOR pentru Liviu Dragnea: Nu e exclus să fie declarat persona non grata

Remus Pricopie, rectorul SNSPA, susține că Liviu Dragnea ar putea fi declarat persona non grata, menționând că o astfel de idee ar exista deja în mai multe cancelarii occidentale, iar măsura ar fi doar o oficializare.

"Este pentru prima data in trei decenii cand un diplomat roman, George Maior, Ambasadorul Romaniei in SUA, este atacat oficial de al treilea om in stat pentru ca a aparat un punct de vedere agreat la nivelul celor doua state si nu a confirmat o pozitie particulara, asa cum ar fi dorit dl Dragnea. Cu alte cuvinte, Domnul Dragnea a incercat sa inlocuiasca mandatul oficial al diplomatului roman, formulat de acesta in concordanta cu interesul national, cu o pozitie care exprima un interes privat.(..) Din pacate, PSD nu a inteles pana acum ca sustinerea unor astfel de persoane in functii publice inseamna o discreditare a partidului, dar si a tarii.

De asemenea, avand in vedere modul in care au evoluat lucrurile, cu precadere in ultimele luni, si ma refer aici la:

(a) distorsionarea mandatului unor institutii publice si folosirea acestora in bataliile politice,

(b) falsificarea unor informatii publice sau prezentarea lor intr-un mod trunchiat,

(c) obstructionarea dreptului la libera exprimare si folosirea violentelor in mod nejustificat sau chiar ilegal,

(d) atacul la adresa unor categorii sociale si minoritati etnice,

(e) atacurile la adresa partenerilor strategici, ca de exemplu UE, NATO,

(f) promovarea unui discurs nationalist si xenofob,

(g) promovarea unei legislatii care sa contravina regulilor internationale privind combaterea coruptiei - iar lista, din pacate, poate continua - nu exclud ca mai multe cancelarii occidentale sa oficializeze ceea ce se stie deja in mod informal, respectiv domnul Liviu Dragnea sa fie declarat persona non grata .

Dupa cum stiti, deja exista voci in Washington D.C. care cer ca Domnul Liviu Dragnea sa fie inclus pe lista Magnitsky, ceea ce, evident, ar fi devastator nu numai pentru domnia sa, dar si pentru PSD. Ar fi pacat sa se ajunga in aceasta situatie!", a declarat Remus Pricopie pentru ziare.com