Rectorul UMF anunță PREMIERĂ: admiterea s-ar putea organiza la Romexpo/ Decizia se anunță săptămâna viitoare

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie din București anunță pregătiri intense pentru organizarea examenului de admitere. Prof. univ. dr. Viorel Jinga a explicat, pentru Medika Tv, ca se iau în calcul mai multe locații pentru organizarea admiterii, la care nu se pune problema să se renunțe.

“Primul plan a fost cu locurile din universitățile din București. Există o solidaritate foarte mare în universitățile din București și toate ne-au oferit spații pentru a susține acest examen. Ulterior, evoluția epidemiologică ne-a făcut să ne gândim la un spațiu deschis. Așa a venit ideea cu Arena Națională. S-au făcut și bancuri pe tema aceasta, dar a fost și apreciată, inclusiv dl. Arafat a salutat această idee. Fiind în aer liber se poate sta fără mască, dacă plouă se poate acoperi, am stabilit să se vină mai devreme pentru că e foarte cald. Erau și sunt premise pentru a desfășura aici examenul. (...) La stadion stabilisem să facem niște măsuțe speciale în tribune, la un preț mic, pentru a avea și confort candidații noștri. Avem voluntarii noștri, care să îndrume candidații spre sala de examen și pentru păstrarea distanței sociale. Avem epidemiologii noștri, iar toți, inclusiv rezidenții, vor fi mobilizați pentru a asigura siguranța, care ne interesează cel mai mult. De asemenea avem și niște săli mici pentru unii candidați care ar putea avea probleme, să-i putem izola, astfel încât toată lumea să participe la examen, pentru că este foarte important să avem această triere a candidaților. Dar a apărut acest plan C, inspirat de o imagine din Franța. În Franța după anul I se dă un examen foarte important, în urma căruia doar 10-20 la sută dintre studenți continuă facultatea de medicină. Și era o imagine într-o hală imensă , cu candidații fiecare la masa lui. Atunci ne-am gândit că avem astfel de hale imense la Romexpo. Și mergând acolo am descoperit că în această perioadă, nefiind activitate, sunt trei săli foarte mari, în care încap cam 1500 de candidați la o distanță de 1,5 metri între ei și alte 2-3 săli mai mici. Deci practic am putea concentra toată activitatea acolo. Dezavantajul ar fi purtatul măștii la examen. Dar pe perioada bacalaureatului, a evaluării naționale, au stat elevii cu măști și nu au fost probleme. Avantajul de aici față de Arena Națională e că nu ar fi căldura insuportabilă”, a spus în exclusivitate la Medika TV rectorul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București.