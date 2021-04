Unde se pot recupera pacienții care au suferit atacuri cerebrale sau accidente care îi imobilizează la pat (VIDEO/FOTO)

”M-am internat cu hemiplegie flască, sechele de infarct cerebral și anevrismul unor artere. În urma ședințelor de kinetoterapie, fizioterapie și masaj terapeutic, cu ajutorul echipei de specialiști în recuperare medicală, am plecat acasă mergând. După ce am trecut prin accidentul pe care l-am avut, nu credeam niciodată că mă voi mai vedea în picioare. M-au pus pe picioare. N-am crezut că mă voi mai ridica vreodată din pat și aproape că nici acum nu cred că am reușit”. Este declarația doamnei Mariana Pușcașu, doar una dintre zecile de pacienți care ajung la Spitalul Sfântul Sava pe targă sau în cărucior și pleacă pe propriile picioare, la finalul perioadei de tratament stabilită de specialiști.

În țara noastră, sunt aproape 200.000 de pacienți care ar avea nevoie anual de recuperare medicală îngrijire paliativă după accidente cerebro-vasculare sau după orice alt tip de accidente ce reduc mobilitatea, care necesită îngrijiri paliative specializate. Doar puțin peste 100 de medici sunt atestați și activează în acest domeniu. După ce le este salvată viața, pacienții care trec prin experiențe atât de grave nu au unde se recupera. Spitalul Sfântul Sava pentru Îngrijiri Paliative, Geriatrie și Recuperare Medicală a fost înființat de un psiholog disperat tocmai de neputința sistemului public sanitar de a oferi șanse la o viață normală pacienților care au învins lupta cu moartea.

De exemplu, după un accident rutier grav, un pacient poate veni în Spitalul Sfântul Sava la 2-3 zile post operator, imediat ce chirurgul îi dă voie să se externeze. Medicii de recuperare îl examinează la internare și stabilesc obiectivele de recuperare, în funcție de recomandarea chirurgului. Terapeuții încep, apoi, procedurile de mobilizare, care pot fi pasive, realizate atât de kinetoterapeut, cât și de Kinetec, un echipament extrem de performant aflat în dotarea Spitalului Sfântul Sava, foarte rar întâlnit în clinici de recuperare. Sunt pacienți care au reușit să se recupereze în doar două săptămâni, sunt și alții care necesită perioade mai lungi, în funcție de gravitatea accidentului suferit sau a afecțiunilor determinate de accidente cerebrale.

Terapeuții din Spitalul Sfântul Sava pun un accent deosebit pe interacțiunea cu pacientul, pe stimularea dorinței acestuia de a se recupera, nu se limitează la a marca un exercițiu realizat și apoi să trimită pacientul în cameră. Serviciile medicale sunt acordate în regim de cazare hotelieră la standarde înalte și 3 mese incluse, pentru pacienți adulți de toate vârstele, din orice localitate din țară sau din străinătate și indiferent de stadiul bolii. Hrana este preparată zilnic în bucătăria proprie, după un meniu adaptat pacienților cu nevoi speciale. Internarea pentru recuperare medicală se asigură în saloane cu 2 și 3 paturi, în regim de spitalizare continuă, asistență medicală 24/7 oferită de personal specializat, cu competență în servicii de recuperare medicală.

Alina Ion, administrator Spitalul Sfântul Sava: Tânărul a venit la noi cu un diagnostic grav: cădere de la înălțime, fractură os navicular drept operată, cu migrarea materialului de osteosinteză, intervenție chirurgicală cu implant al unui dispozitiv intern artificial. A fost recuperat într-un timp scurt, deși nimeni u credea că va mai fi posibil.

Explicație foto: Îngrijirea adecvată a pacienților imobilizați poate duce la recuperarea toală a acestora

Explicație foto: Recuperare medicală în cadrul Spitalului Sfântul Sava: kinetoterapie și fizioterapie

Tehnicile speciale și tehnologiile ultramoderne aplicate după un plan de tratament complex oferă pacienților Spitalului Sfântul Sava o probabilitate extrem de ridicată de recuperare medicală. Toate informațiile necesare, inclusiv un tur virtual al spitalului se găsesc la adresa https://spitalulsfantulsava.ro/. Centrul se află în imediata vecinătate a pădurii Pustnicul, în comuna Pantelimon, str. Cozieni nr 2, drumul spre Mânăstirea Pasărea.