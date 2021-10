Lungmetrajul de acţiune „Red Notice”, cu Ryan Reynolds, Dwayne Johnson şi Gal Gadot în distribuţie, al treilea sezon „Narcos: Mexico” şi serialul „Arcane” se numără între noutăţile lunii noiembrie pe Netflix, conform news.ro

„Red Notice”, aventură cu cei mai căutaţi hoţi de artă şi cel mai bun expert în profilare al FBI, va avea premiera pe 12 noiembrie.

Interpolul emite un mandat pentru localizarea şi arestarea celor mai căutaţi infractori din lume, iar cel mai bun expert în profilare de la FBI, John Hartley (Dwayne Johnson), face demersurile pentru asta. În căutările lui pe tot globul, se trezeşte în mijlocul unui jaf şi se vede forţat să îşi unească forţele cu cel mai mare hoţ de opere de artă din lume, Nolan Booth (Ryan Reynolds), pentru a-l prinde pe cel mai căutat, supranumit Nebunul (Gal Gadot). Aventura îi poartă pe cei trei în jurul lumii şi îi pune în diverse ipostaze.

Filmul e bazat pe scenariul lui Rawson Marshall Thurber („Agenţi aproape secreţi”, „Infernul din zgârie-nori”), care semnează şi regia.

În al treilea sezon „Narcos: Mexico” e prezentată o nouă generaţie de lideri de cartel care luptă pentru putere. El va fi disponibil pe platformă începând cu 5 noiembrie.

„Arcane”, un serial animat bazat pe universul din spatele jocului „League of Legends” explorează o lume complexă, cu poveşti pline de suspans. Din 6 noiembrie vor fi disponibile, la fiecare săptămână, câte trei episoade.

Tensiunile dintre două oraşe ating cote maxime în timp ce noile invenţii alimentează o posibilă revoluţie. În Piltover, Hextech democratizează magia, în Zaun, un medicament transformă oamenii în monştri. Arcane îi aduce la viaţă pe unii dintre cei mai cunoscuţi campioni din „League of Legends”.

Pe Netflix vor putea fi urmărite, din noiembrie, „Cowboy Bebop”, „Glória”, „Hellbound”, „Lies and Deceit”, al cincilea sezon „Big Mouth”, „Tear Along the Dotted Line”, „True Story”, „The Harder They Fall”, al şaselea sezon din „Riverdale”, „L.A. Confidential”, „Dangerous Beauty”, „Loving Vincent”, „The Bourne Identity”, „The Prestige” şi „Quod Erat Demonstrandum Q.E.D.”.