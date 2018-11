REDUCERILE care înnebunesc șoferii - A început Black Friday la una din cele mai mari platforme de vânzări auto

Platforma online Autovit.ro a anunţat vineri lansarea campaniei de Black Friday, printre ofertele dealerilor parteneri fiind un Ford Fiesta din 2017 la 7.723 euro, preţ redus cu 50% de la 15.446 euro, şi BMW Seria 4 la 16.997 euro, redus cu 23% de la 21.990 euro. În total, în ziua de Black Friday, pe Autovit.ro sunt peste 300 de oferte active pentru autoturisme, camioane şi utilaje grele, cu o valoare totală a discount-urilor de peste 900.000 de euro, potrivit News.ro.

”Am lansat cele mai mari discount-uri din istoria campaniei Black Friday de pe Autovit.ro: am pregătit oferte cu discount-uri record, care ajung la 50% din valoarea iniţială a autoturismelor. Ne-am asigurat că maşinile din ofertă sunt extrem de relevante pentru cumpărători, cu un rulaj mic, produse recent, de la cei mai importanţi dealeri ai noştri. În plus, anul acesta vine şi cu o varietate de oferte pentru categoria de camioane şi utilaje grele, iar acest lucru ne face să fim şi mai încrezători în succesul pe care îl are Black Friday în România”, a declarat Business Manager Autovit.ro, Andrei Dumuţa.

Campania de Black Friday Autovit.ro conţine oferte de la 26 de dealeri parteneri, cele mai multe oferte fiind oferite de Aliat AUTO (Centru Autorizat Mercedes-Benz) din Târgu Mureş, Auto Geist (Galaţi), Leasing Atomobile (Bucureşti) şi Casa Auto Timişoara.

”Cel mai mare discount oferit în cadrul campaniei de Black Friday Autovit.ro este de 19.792 de euro şi reprezintă 25% din valoarea maşinii scoase la vânzare, un Mercedes-Benz CLS scos la vânzare de dealerul Auto Schunn la 59.381 euro, preţul iniţial fiind de 79.173 euro”, se arată în comunicat.

Cele mai scumpe maşini scoase la vânzare sunt un Mercedes-Benz G din anul 2018 (209.428 euro), cu un discount de 19.040 euro şi un preţ final de 190.388 euro (brut) de la dealerul Auto Schunn şi un Mercedes-Benz S din anul 2017 (149.759 euro) cu un discount în valoare de 12.921 euro, ajungând la un preţ final de 136.838 euro (brut), de la acelaşi dealer.

Alte oferte de pe Autovit.ro: Mercedes-Benz C, 2018, 35% discount, preţ de Black Friday 30.702 euro; Renault Captur, 2015, 15% discount, preţ de Black Friday 10.957 euro; Fiat Doblo Work-up, 2018, 24% discount, preţ de Black Friday 15.648 euro; Jeep Compass, 2018, 13% discount, preţ de Black Friday 19.967 euro; BMW Seria 5, 2013, 20% discount, preţ de Black Friday 24.000 euro.