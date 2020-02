Reforma stângii: Manda scapă PSD de proști, Tudose - de condamnați

Fostul premier PSD Mihai Tudose se va ocupa, impreuna cu europarlamentarul PSD Claudiu Manda, de campania electorala a social-democratilor la alegerile locale si parlamentare. Intr-o declaratie pentru presa locala, Tudose a spus ca pe listele PSD nu vor exista condamnati definitiv. Manda a spus si el, luna trecuta, la o sedinta de partid, ca PSD nu mai trebuie sa propuna „prosti” in functii publice.

“E onoranta pozitia. Eu si domnul Manda nu fugim de munca si incercam sa facem tot ce putem astfel incat noul PSD sa arate asa cum trebuie, asa cum isi doresc romanii. Va fi o selectie riguroasa a candidatilor. Am inteles din declaratiile liberalilor ca se chinuie sa caute un candidat care sa o bata pe Firea. Noi nu vrem candidati care sa bata pe nu stiu cine, ci candidati care sa faca ceva pentru comunitate, care sa cunoasca problemele oamenilor si sa fie apreciati in comunitate. Nici macar o singura persoana care sa fie condamnata definitiv nu va candida sub sigla PSD. Asta trebuie uitata! Nu va exista nici măcar un singur candidat condamnat definitiv”, a spus Tudose pentru debraila.ro.