ANP a refuzat-o pe Oana Zamfir, de la Antena 3, să facă un interviu cu Liviu Dragnea - A semnalat situaţia unui ministru şi insistă cu demersul său

O prezentatoare a unui post de televiziune, Oana Zamfir, care voia să îi ia interviu lui Liviu Dragnea în spatele gratiilor arată că cererea sa a fost respinsă şi anunţă că va insista cu demersul său.

”Am făcut o solicitare de interviu cu Liviu Dragnea. (...) Am adresat, în urmă cu două săptămâni, o solicitare de acordare a unui astfel de interviu. Până și lui Omar Hayssam am putut să-i luăm interviu. (...) Am făcut solicitarea, în termeni civilizați, pentru un interviu cu Liviu Dragnea.

Nu au răspuns. Apoi am sunat să văd ce se întâmplă. Nu s-a mișcat solicitarea de la domnul director din birou. (...) Care e procedura? Să-l întrebe pe deținut dacă vrea interviu. Vinerea trecută am revenit asupra solicitării. Le-am zis că au aprobat interviu până și cu Omar Hayssam.

Apoi, am fost apelată prietenește să mi se spună că nu este nimic cu mine sau cu Antena 3, ci este o situație complicată... Mi-au spus că i s-a refuzat vizita și Nunțiului Apostolic în România. Între timp oricum s-a aprobat vizita acestuia. (...) Mi s-a zis că nu este oportun în această perioadă să iau interviu. Poate este oportun acum, după Crăciun”, a spus Oana Zamfir.

”Am semnalat situația și ministrului Predoiu, dar mi-a zis că decizia este a ANP. Dumnealui nu are niciun rol în această chestiune. Am făcut o nouă solicitare pentru că nu mi se pare că poate decide Administrația Națională a Penitenciarelor ce este oportun. Este o situație abuzivă!”, a spus aceasta la Antena 3.