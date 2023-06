Regele a plecat din Palat, reacțiile continuă! Klaus Iohannis, pe Twitter: Dovedește forța legăturii și atașamentul deosebit al Majestății Sale pentru România

Regele Charles al III-lea a fost primit vineri după-amiaza la Palatul Cotroceni de președintele Klaus Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis l-a primit în cadrul unei ceremonii oficiale pe Regele Charles al III-lea la Palatul Cotroceni. A fost o ceremonie oficială, cu intonarea imnurilor celor două țări. Majestatea Sa va sta în România timp de cinci zile.

"Onorat să primim astăzi la Palatul Cotroceni pe Majestatea Sa, Regele Carol al III-lea ????????, în prima sa vizită în străinătate de la încoronare.

Acesta este un mesaj foarte important pentru români și dovedește forța legăturii și atașamentul deosebit al Majestății Sale pentru țara noastră", a scris Klaus Iohannis pe Twitter.

Honoured to welcome today at #CotroceniPalace ???????? HM King Charles III ????????, on his first visit abroad since the coronation. This is a very important message for the Romanians and proves the strength of His Majesty's bond and special attachment for our country. pic.twitter.com/9D0nKXxJt5