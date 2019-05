'Regele' a pus condiţia: clubul care îl vrea pe Ianis trebuie să-şi pună capul la contribuţie

Antrenorul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, luni, că Ianis Hagi are numeroase oferte, cu bani mai mulţi, dar şi cu bani mai puţini, însă fiul său va merge la clubul care are un proiect pentru el, potrivit news.ro.

"După 25, după meciul de cupă, vom încerca să luăm decizii, veniri, plecări, până atunci ne informăm, stăm de vorbă, ne întâlnim cu unul şi cu altul, după aceea vom lua decizii, după meciul de cupă. Ianis e curtat, dar vom lua decizii după 25. Ascultăm, vedem, are oferte, avem şi bani mai mulţi şi bani mai puţini, vom lua o decizie împreună când echipa care îl doreşte pe Ianis foarte tare are un proiect cu el. E un decar, un jucător, important care trebuie să creeze diferenţa, să fie creativ şi cred că a ajuns într-un moment foarte bun şi asta se vede pe teren",a declarat Hagi, la Digi Sport.

El spuen că are atât de mulţi jucători valoroşi la FC Viitorul încât îi este foarte rgeu să aleagăe chipa.

"Mi-e din ce în ce mai greu să fac echipa, să-i aleg pe cei din lot, pe cei care rămân acasă, dar am vorbit cu toţi, suntem într-un moment bun, îl exploatăm şi cred că asta s-a văzut pe teren, jucăm bine, alergăm mult, şi fără minge, cred că facem un fotbal foarte bun. Mă bucur tare pentru ei, pentru că au muncit în iarna asta şi tot ce am făcut bun în perioada de iarnă cred că se vede acum. Meciul din finala Cupei României va fi total diiferit, nu are legătură cu acest meci, e o finală, iar Astra are fotbalişti foarte buni. Noi i-am bătut azi pentru că am alergat mai mult ca ei, am fost mai proaspeţi, jocul fără minge al nostru a fost mult mai iute, însă Astra are un lot foarte valoros şi jucători foarte buni. E bine (n.r. - că a ajuns la 200 de meciuri ca antrenor în Liga I), întoarcerea mea în România... Cred că am făcut şi lucruri bune, pe lângă multe lucruri care.. Mă bucur că m-am întors acasă şi îi ajut pe aceşti tineri să-şi îndeplienască visurile lor", a spus antrenorul Viitorului.

Hagi îşi doreşte o victorie şi sâmbătă, pentru a termina pe locul 3 în Liga I: "Ne bucurăm foarte tare că am reuşit să ajungem la nivelul Craiovei, Craiova îşi dorea foarte tare să ajungă sus, să câştige campionatul, acum sunt să intre în Europa, şi noi vrem să intrăm în Europa, deci va fi un meci foarte frumos, foarte deschis, aşa cum a fost mereu între noi şi ei. O să aibă în spate o galerie şi un stadion imens, frumos, noi o să mergem să înercăm să producem fotbalul nostru, să avem personalitate şi sperăm să câştigăm."

FC Viitorul a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Astra Giurgiu, în ultimul meci al etapei a IX-a, penultima, a play-off-ului Ligii I. Au marcat Eric '44 (p), Calcan '66, Drăguş '74. Cele două echipe se vor întâlni şi în finala Cupei României, care va avea loc la 25 mai, de la ora 20.00, la Ploieşti.