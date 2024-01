Regele Charles al III-lea și Prințesa Kate externați după intervenții chirurgicale de succes

Regele Charles al III-lea a fost externat luni de la un spital privat din Londra, The Clinic, unde s-a internat vineri şi a stat timp trei nopţi, în urma unei operaţii de prostată, relatează BBC News şi AFP, conform news.ro.

Suveranul britanic, în vârstă de 75 de ani, care purta un costum gri şi un pardesiu negru, a ieşit din spital luni după-amiaza, însoţit de regina Camilla, care l-a vizitat de mai multe ori pe timpul internării, în faţa camerelor de luat imagini ale presei, din clinica în care prinţesa Kate a fost supusă unei operaţii abdominale.

Ei au plecat apoi de la spital cu un automobil.

Charles şi-a reprogramat mai multe angajamente prevăzute în zilele următoare, pentru a-şi acorda o perioadă de convalescenţă ”în privat”, anunţă într-un comunicat Palatul Buckingham.

”Majestatea Sa ţine să mulţumească echipei mdicale şi tuturor celor care au urmărit vizita sa la spital şi este recunoscătoare pentru mesajele atente pe care le-a primit în ultimele zile”, anunţă palatul.

Regele Charles al III-lea, care i-a succedat mamei sale, Elizabeth a II-a, decedată în septembrie 2022, suferea de o prostată mărită, o patologie care este prima problemă de sănătate a suveranului cu privire la care comunică palatul.

Această transparenţă rupe cu secretul care a înconjrat-o pe mama sa, regina, la sfârşitul vieţii sale, când sănătatea i-a intrat în declin.

Regele a făcut publică această intervenţie cu scopul, potrivit palatului, de a încuraja depistarea acestei patologii frecvente în rândul bărbaţilor de o anumită vârstă.

Kate Middleton, prinţăesa de Wales, a fost eternată luni dimineaţa de la acelaşi spital, după aproape două săptămâni, în urma unei operaţii abdominale.

Ea a fost condusă la Windsor - făsă să apară în public - şi urmează o recuperare de luni de zile, potrivit BBC.

The King has departed the London Clinic after a three night stay following treatment for an enlarged prostate. He was accompanied by the Queen who has been visiting him regularly during his time in hospital. pic.twitter.com/Vuu0PkyQ1w