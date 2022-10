Regele Charles, replică ironică la întâlnirea cu premierul Liz Truss: Ai venit din nou? Of, dragă, dragă.../ Video

Regele Charles și-a preluat atribuțiile, iar una dintre acestea presupune întâlnirea săptămânală cu premierul Marii Britanii. La ultima întâlnire cu Liz Truss, regele Charles a lăsat să se înțeleagă faptul că nu o agrează în mod deosebit.

Premierul Liz Truss a intrat în biroul regal, iar regele Charles a încercat să facă o glumă, care a stârnit vâlvă în Marea Britanie.

Dialogul dintre cei doi:

Liz Truss: Majestate!

Regele Charles: Deci, ai venit din nou?

Liz Truss: Este o mare plăcere!

Regele Charles: Of, dragă, dragă! În fine...

