Reghecampf, după victoria cu FCSB: S-a întors roata

Antrenorul Laurenţiu Reghecampf a sugerat că victoria obţinută cu FCSB este o revanşă după ce Universitatea Craiova a pierdut în ultimele minute meciul din toamnă, din sezonul regulat, potrivit news.ro.

"A fost un meci greu, FCSB e o echipă foarte bună, foarte periculoasă, mai ales în momentul în care au balonul, sunt jucători cu personalitate, jucători cu calitate individuală foarte bună.

Noi ne-am apărat bine, am avut şi şansă la câteva mari ocazii pe care ei le-au ratat, dar sunt fericit pentru ceea ce au arătat băieţii noştri astăzi pe teren ca randament, şi-au dat viaţa, au încercat să facă ceea ce am vorbit, să urmărească întotdeauna omul care pleacă după ce loveşte balonul, pentru că aceasta este principala armă a celor de la FCSB, dau şi pleacă şi sunt foarte periculoşi.

Am stat destul de bine la faze fixe, câteva sincope la un corner, dar e normal, pe final nu a mai fost ordinea pe care noi o aveam normal. Sunt fericit pentru rezultat. La meciul din toamnă, când noi am pierdut cu 3-2 în ultimul minut, şi acolo am avut 3-4 şanse mari la 2-2 şi puteam să câştigăm cu 3-2, înfrângerea a venit în ultimul minut şi pentru noi a fost dureroasă.

Pentru mine a fost foarte dureroasă pentru că jucătorii evolueaseră mai bine. Astăzi au fost mult mai pregătiţi, mult mai concentraţi, au făcut ceea ce am discutat în ultimele zile şi ştiam avem calitatea necesară şi noi să putem să-i batem pe cei de la FCSB. Ne-am învăţat lecţia de la meciul trecut, pentru că la fiecare aut am avut probleme şi am alergat pe contraatac.

Noi aveam fază fixă şi trebuia să alergăm după cei de la FCSB. Am hotărât că la meciul acesta să nu mai existe aut scurt, numai aut aruncat în careu la bătaie, să facem ceea ce lor nu le place. Este o echipă pe care în momentul în care o pui sub presiune, în momentul în care ai jucători cu calitate la mijlocul terenului şi poţi juca foarte repede, au mari probleme pe această tranziţie negativă. (n.r. - dacă a venit patronul Mihai Rotaru să-i felicite)

De obicei, Mihai nu vine după meciuri, nu vorbim nici măcar mâine, vorbim după două zile, nu contează, câştigăm sau pierdem, acelaşi lucrur se întâmplă. Şi ei s-au bucurat foarte tare la 3-2-ul acela în ultimul minut, se întoarce roata, aşa e viaţa în fotbal.

Atunci le-am spus jucătorilor să ridice capul sus, să-i lase să se bucure pentru că e normal, au câştigat în minutul 93, vine următorul meci şi atunci trebuie să arătăm ceea ce vrem să facem. Este o regulă impusă de el, nu de mine, el nu doreşte să vorbim foarte mult după meciuri, încercăm ambii să ne punem la punct toate gândurile, să analizăm tot ce trebuie şi vorbim cel mai bine a treia zi după meci, pentru că mâine nu discutăm, discutăm poimânine", a declarat Reghecampf, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa FCSB, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii 1.

Au marcat Andrei Ivan ‘45+1 (p) şi Bic ’74.

Clasamentul play-off-ului este următorul: 1. CFR Cluj – 42 de puncte, 2. FCSB – 37, 3. Universitatea Craiova – 33, 4. FC Voluntari – 30, 5. Farul Constanţa – 25, 6. FC Argeş – 24.