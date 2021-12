Reghecampf este bucuros că nu i s-a accidentat niciun fotbalist și nu pare să se teamă de demitere

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Laurenţiu Reghecampf, a declarat sâmbătă, după meciul cu Gaz Metan Mediaş, scor 1-1, că este bucuros că la acest joc nu i s-a accidentat niciun fotbalist şi că are încredere că în 2022 va fi mai bine.

”Ne-am marcat singuri golul de 0-1, dar ţin să vă spun că sunt bucuros că, la ce ghinion am avut, nu am ieşit cu niciun jucător accidentat. Ivan a fost călcat pe tendon, mă bucur că a reuşit să continue meciul. Trecem printr-o perioadă mai dificilă, nu aveam cum să pierdem puncte la Mediaş dacă aveam efectivul de jucători şi parcursul pe care l-am avut înainte. Sunt multe accidentări, asta ne-a costat. Am mare încredere în jucători că la anul vom reveni mai bine, vom intra în play-off şi vom pune probleme echipelor importante”, a spus Reghecampf, conform Agerpres.

Potrivit digisport.ro, în finalul interviului, Laurenţiu Reghecampf a fost întrebat dacă se teme că ar putea fi dat afară de Mihai Rotaru din cauza lipsei de rezultate, moment în care a reacţionat astfel: ”Serios? E o întrebare prostească pe care mi-o puneţi! Altă întrebare”. El a adăugat: ”100% sunt sprijinit”.

De cealaltă parte, Ilie Poenaru a declarat că echipa Gaz Metan în loc să se bucure de rezultatul pozitiv este tristă din cauza problemelor financiare.

”Putem spune că e un rezultat pozitiv, ţinând cont de lucrurile care s-au întâmplat în această perioadă. Jucătorii merită felicitaţi. Poate nu facem un joc spectaculos, dar pentru noi în acest moment evitarea retrogradării este cea mai importantă şi ne dorim să adunăm cât mai multe puncte. Ţinând cont de problemele pe care le avem, e foarte greu să motivez jucătorii şi nu pot decât să-i felicit în această situaţie pentru atitudinea pe care o au. De câteva săptămâni sunt mai mult psiholog decât antrenor şi nu este uşor. Eu am mai fost în această situaţie şi la Clinceni, dar mă bucur că am un grup bun, de caracter, chiar dacă suferă. Nu e uşor să mergi acasă fără bani. Asta e viaţa! Trăim cu speranţă, avem promisiuni şi sperăm că Primăria şi sponsorul să aprecieze eforturile noastre şi să dea banii promişi. Am ieşit cu greu din vestiar, nu e uşor. În loc să ne bucurăm, e o tristeţe acolo. E păcat! Mediaşul reprezintă ceva, a făcut şi performanţă şi cred că dacă strângem rândurile şi ajutăm clubul, putem să facem lucruri frumoase aici”, a afirmat Poenaru.

Formaţia Universitatea Craiova a remizat, sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu echipa Gaz Metan Mediaş, într-un meci din etapa XXI-a a Ligii 1 Casa Pariurilor.