Regina Elizabeth a II-a împlinește 96 de ani: fotografie rară și momente speciale în Marea Britanie

Regina Marii Britanii, născută la 21 aprilie 1926 şi care a urcat pe tron în februarie 1952, sărbătoreşte a 96-a aniversare joi.

Cu o zi înainte, familia regală a publicat pe reţelelel de socializare o nouă fotografie a suveranei.

Elizabeth a II-a este fotografiată în picioare, între doi ponei, Bybeck Katie şi Bybeck Nightingale, în grădinile Castelului Windsor. Fotografia a fost făcută „luna trecută”, precizează contul oficial al familiei regale.

Fotografia a fost publicată de Royal Windsor Horse Show, un spectacole la care regina a asistat în fiecare an din 1943.

Imaginea a fost făcută de Henry Dallal, care a fost desemnat să realizeze un portret oficial al suveranei cu ocazia aniversării a 90 de ani, scrie cotidianul britanic Daily Mail.

Aceasta a fost publicată la câteva zile după ce prinţul Harry şi Meghan Markle au vizitat-o pe regină.

Într-un interviu difuzat miercuri de postul american NBC, prinţul a vorbit despre reîntâlnirea cu bunica sa şi relaţia lor. „Are un foarte bun simţ al umorului”, a explicat el, adăugând că este calitatea pe care o apreciază cel mai mult la suverană.

„Avem o relaţie foarte specială. Vorbim despre lucruri pe care ea nu le poate vorbi cu nimeni altcineva”, a asigurat Harry.

„Cred că s-a săturat de zile de naştere”, a spus el. Prinţul Harry a spus că a vrut mai presus de toate să se asigure că regina „este protejată şi că are oamenii potriviţi în jurul ei”.

Ahead of The Queen’s 96th Birthday tomorrow, @windsorhorse have released a new photograph of Her Majesty.



Taken last month in the grounds of Windsor Castle, The Queen is pictured with two of her fell ponies, Bybeck Katie and Bybeck Nightingale.



Happy Birthday Your Majesty! pic.twitter.com/8m46e3SvpX