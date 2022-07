'Regina muzicii lăutărești' susține că a fost furată de pe stradă de Vali Vijelie, pe când avea doar 14 ani: mamei i s-a strâmbat gura

Supranumită ”regina muzicii lăutărești” Mihaela Staicu susține că a fost furată de pe stradă, de căte Vali Vijelie, când avea doar 14 ani. Acesta ar fi dus-o la el acasă, acolo unde au locuit împreună timp de doi ani, după care relația s-a stricat. În urma ”răpirii” mama fetei a suferit un șoc și i-a paralizat o parte a feței.

”Am început să cânt la un restaurant din Militari, acolo m-a văzut Vali Vijelie! Toți muzicanții știu povestea, dar n-am facut-o eu publică. Eram doi copii, eu cântam, eram domnișoara, aveam doar 14 ani. Și el îi intreba pe băieți cine sunt, pusese ochii pe mine.

Ce crezi că mi-a făcut? M-a furat de pe stradă! A vorbit cu un prieten de-al lui, a pus totul la cale, m-a urmărit la colțul blocului și m-a furat! Am plâns, tata era plecat în străinătate, când a auzit mama i s-a strâmbat gura!

Eram copil, nu avusesem pe nimeni. M-a dus undeva aproape de Bolintin, in comuna Darvari. Nu ne-am casatorit cu acte, dar am stat impreuna vreo doi ani. M-a luat cu rachiu, mi-a facut fala, a adus toti lautarii.

Nu ne-am inteles ca nu ma lasa sa cant. Cred ca din cauza asta ne-am despartit, era vulcanic si foarte gelos. Asa ne-am despartit dupa doi ani si am intrat in relatie cu tatal fetei mele.”, a mai declarat Mihaela Staicu, informează CanCan.