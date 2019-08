Regina pop a trăit rușinea vieții ei: De ce nu a fost primită Madonna la propria-i petrecere

Madonna nu a reușit să intre la propria sa petrecere din cauza legii din Sidney care interzice intrarea la o petrecere după ora 1.30 noaptea, potrivit proprietarului unui lanț de cluburi de noapte, a anunţat vineri Smart Radio, păstrând un loc special pentru muzica acesteia în playlistul zilei, potrivit Mediafax.

"Madonna își rezervase un club pentru petrecerea de după concert. A ajuns după 1.30 dimineața, a ajuns la 1.45 și nu am putut să-i permitem să intre la propriul eveniment din cauza legii. Cât de jenant este acest lucru?!”, a spus Justin Hemmes, proprietarul unui lanț de cluburi de noapte din Australia.

Omul de afaceri a fost interogat vineri de o comisie parlamentară în legătură cu efectele pe care le are legea privind restricțiile nocturne asupra economiei locale.

Hemmes a spus că restricțiile aplicate localurilor au ajuns ”o rușine de nivel internațional”.

Printre cei care au pățit același lucru potrivit omului de afaceri s-ar număra echipa de fotbal Chelsea, atunci când antrenorul a ieșit afară să dea un telefon și nu a mai fost primit în club din cauza legii, ca și cântărețul Justin Bieber.

Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi "Queen of Pop (regina muzicii pop)", Madonna este şi cântăreața cel mai bine vândută în secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.