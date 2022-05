Regizorul american Paul Schrader va fi distins cu Leul de Aur pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la Veneţia

Regizorul şi scenaristul american Paul Schrader, figură centrală a cinemaului New Hollywood, va fi distins cu Leul de Aur pentru întreaga carieră la ediţia de anul acesta a Festivalului de Film de la Veneţia, informează site-ul revistei Variety.

Schrader a semnat scenariul unor pelicule precum ''Taxi Driver'' şi ''The Last Temptation of Christ'', în regia lui Martin Scorsese, şi a colaborat la ''Raging Bul''. A regizat zeci de filme, printre care ''American Gigolo'', ''Mishima: A Life in Four Chapters'', ''The Comfort of Strangers'' şi ''First Reformed''. Regizorul a fost prezent la ediţia de anul trecut a festivalului cu pelicula ''The Card Counter'', avându-i în distribuţie pe Oscar Isaac şi Tiffany Haddish, un succes atât de critică, cât şi de box office, potrivit Agerpres.

''Sunt profund onorat. Veneţia este Leul inimii mele'', a spus Schrader în mesajul de acceptare a trofeului.

Directorul artistic al Festivalului de la Veneţia, Alberto Barbera, l-a elogiat într-un comunicat pe Schrader pentru ''revoluţionarea imaginaţiei, esteticii şi limbajului filmului american'' începând cu finele anilor 1960.

''Nu este o exagerare afirmaţia potrivit căreia este unul dintre cei mai importanţi cineaşti americani ai generaţiei sale, un regizor influenţat profund de filmul şi cultura europeană şi un scenarist care se încăpăţânează să rămână independent, dar care ştie în acelaşi timp să lucreze pe bază de comandă şi să-şi găsească locul cu încredere în sistemul hollywoodian'', a spus Barbera.

''Stilizarea vizuală îndrăzneaţă care stă la baza tuturor peliculelor sale îl plasează printre exponenţii cei mai actuali ai unui tip de cinema neresemnat, care îşi investighează subtil contemporaneitatea'', a adăugat Barbera, care a mai notat că Schrader ''nu continuă doar să lucreze, ci în ultimii ani, ne-a oferit de asemenea unele dintre cele mai frumoase filme ale sale''.

Preşedintele Bienalei de la Veneţia, Roberto Cicutto, a subliniat că cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film va marca o altă aniversare foarte importantă.

''În 1932, prima ediţie a celui mai vechi festival de film din lume a avut loc pe terasa Hotel Excelsior'', a spus el. ''Aşadar anul acesta Festivalul de Film de la Veneţia îşi celebrează cea de-a 90-a aniversare'', a subliniat Cicutto, având în vedere că din cauza unor evenimente istorice 11 ediţii ale festivalului nu s-au ţinut.

''Dar aniversarea aceasta este un alt dar pe care Festivalul de Film de la Veneţia i-l oferă pe lângă Leul de Aur lui Paul Schrader, autorul de film multifaţetat''.

Anul trecut, Leul de Aur pentru întreaga carieră i-a fost decernat actorului italian Roberto Benigni.

Cea de-a 79-a ediţie a festivalului va avea loc în perioada 31 august - 10 septembrie.