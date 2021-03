Regizorul american Spike Lee va prezida cea de-a 74-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, devenind primul preşedinte de culoare al juriului

Spike Lee va prezida cea de-a 74-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, care ar urma să aibă loc între 6 şi 17 iulie. Regizorul şi activistul este primul preşedinte de culoare al juriului festivalului, scrie Variety.

Lee urma să prezideze festivalul de anul trecut, care a fost anulat din cauza pandemiei şi a promis că va reveni pe Riviera franceză dacă situaţia sanitară o va permite, potrivit news.ro.

Filmul lui Lee "Da 5 Bloods" urma să fie proiectat în afara competiţiei anul trecut, marcând întoarcerea Netflix în selecţia oficială.

Mai multe filme realizate de Spike Lee - inclusiv "She’s Gotta Have It" (1986), "Do the Right Thing" (1989) şi "BlacKkKlansman" (2018) - au avut premiera la Cannes.

"De-a lungul lunilor de incertitudine pe care tocmai le-am trecut, Spike Lee nu a încetat niciodată să ne încurajeze. Acest sprijin a dat roade şi nu am fi putut spera la o personalitate mai puternică pentru a ne arăta vremurile tulburi", a spus Pierre Lescure, preşedinte al Festivalului de Film de la Cannes.

Thierry Frémaux, delegatul general al festivalului, a afirmat: "Entuziasmul şi pasiunea pentru cinema ale lui Lee ne-a dat un impuls de energie pentru a pregăti marele festival pe care toată lumea l-a aşteptat". "Suntem nerăbdători", a adăugat Fremaux.

Festivalul a fost anunţat iniţial între 11 şi 22 mai, dar aceste date nu par fezabile în contextul în care Franţa se confruntă cu al doilea val de Covid-19.

Selecţia oficială şi membrii juriului vor fi anunţate la începutul lui iunie.