Regizorul britanic Michael Apted, cunoscut pentru filmul din seria James Bond 'The World Is Not Enough', a murit la vârsta de 79 de ani

Regizorul britanic Michael Apted, cunoscut pentru seria documentară "Up" şi pentru filmul din seria James Bond "The World Is Not Enough"(1999), a murit vineri la vârsta de 79 de ani, a declarat agentul său, potrivit AFP.

Michael Apted regizase, printre altele, peliculele "Coal Miner's Daughter" (1980) şi "Gorillas in the Mist" (1988) şi fusese unul dintre realizatorii serialului de succes "Rome" (2005), potrivit agerpres.ro.

În Marea Britanie, regizorul rămâne faimos pentru "Up", o serie documentară în care a filmat din şapte în şapte ani evoluţia a 14 britanici din medii socio-economice diferite, de la vârsta de şapte ani - la momentul începerii proiectului în 1964 - până la cea de 63 de ani.

"Inimile noastre sunt grele astăzi, căci regretăm pierderea acestui apreciat regizor", a declarat într-un comunicat Thomas Schlamme, actualul director al Directors Guild of America (DGA), al cărui preşedinte a fost şi Michael Apted.

"Suntem profund întristaţi de ştirea morţii lui Michael Apted", a declarat şi Kevin Lygo, directorul ITV, postul de televiziune care a transmis seria "Up".

"'Up' a arătat cel mai bun lucru pe care îl poate oferi televiziunea în ambiţia şi capacitatea sa de a oglindi societatea şi de a distra oamenii, îmbogăţindu-ne în acelaşi timp perspectiva asupra condiţiei umane", a adăugat el.

Potrivit lui Thomas Schlamme, Michael Apted lasă în urma sa o soţie şi trei copii.