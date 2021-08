Regizorul german Werner Herzog va scrie o carte despre soldatul japonez care nu a vrut să se predea după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial

Werner Herzog scrie o carte despre Hiroo Onoda, soldatul japonez căruia i-au trebuit 30 de ani să se predea după sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, scrie The Guardian, potrivit news.ro.

„The Twilight World”, scrisă de apreciatul regizor german, va fi tradusă de poetul Michael Hofmann şi publicată vara viitoare de The Bodley Head.

Va urma o carte de memorii a lui Herzog în 2023, care va reflecta viaţa sa şi deceniile petrecute în industria de film, cum a creat filme precum „Aguirre, the Wrath of God” şi „Fitzcarraldo”, şi documentarele „Grizzly Man” şi „Cave of Forgotten Dreams”.

Aceste cărţi ale lui Herzog vor apărea după mulţi ani de la primele volume. Anterior, cineastul a publicat o serie de reflecţii despre crearea producţiilor „Fitzcarraldo”, „Conquest of the Useless”, prima publicată în 2004. „Of Walking in Ice”, relatarea sa despre drumul de la Munchen la Paris atunci când a aflat că mentorul său Lotte Eisner era pe moarte, a fost publicată prima dată în 1978.

Onoda a fost un ofiţer în armata japoneză şi a ieşit din jungla filipineză unde se ascundea în 1974. El a refuzat să creadă că războiul s-a terminat în 1945. Fostul său comandant l-a convins să se predea, după ce mers în ascunzătoarea sa şi i-a spus că Japonia a pierdut bătălia în urmă cu aproape 30 de ani. Onoda a emigrat în Brazilia în 1975, unde a devenit fermier, şi s-a reîntors în Japonia în 1984 pentru a deschide tabere pentru copii. A murit la vârsta de 91 de ani în 2014.

Herzog a scris, produs şi regizat peste 70 de lungmetraje, de ficţiune şi documentare, şi a fost premiat, între altele, cu un Urs de Argint pentru debutul „Signs of Life” (1968) şi cu un trofeu pentru regie la Cannes, pentru „Fitzcarraldo” (1982). Pentru documentarul „Encounters at the End of the World” (2007), a primit o nominalizare la Oscar. În 2019, a fost premiat de Academia Europeană de Film pentru întreaga activitate.

Herzog a lansat două documentare - „Meeting Gorbachev”, despre fostul lider sovietic, şi „Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin”. Cel mai recent, „Family Romance, LLC”, a avut premiera la Cannes.