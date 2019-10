Regizorul Quentin Tarantino, câștigător a două premii Oscar, scrie un roman despre un veteran din Al Doilea Război Mondial

Regizorul Quentin Tarantino, câștigător a două premii Oscar pentru scenariile filmelor "Pulp Fiction" şi "Django Unchained", a dezvăluit că scrie un roman despre un veteran din Al Doilea Război Mondial care devine un cinefil, potrivit nme.com, anunță MEDIAFAX.

Autorul peliculei "A fost odată la... Hollywood/ Once Upon A Time In Hollywood" a discutat despre roman cu regizorul Martin Scorsese, conversația fiind transcrisă în publicația DGA Quarterly.

"Chiar în acest moment scriu o carte. Vorbesc despre acest personaj care a participat la cel de-Al Doilea Război Mondial și care a văzut multă vărsare de sânge. Acum s-a întors acasă, sunt anii 1950 și nu mai poate reacționa la filme. Le consideră naive după toate evenimentele prin care a trecut. Subit, află despre filmele lui Kurosawa și Fellini. Se gândește că «Poate filmele astea au ceva în plus în comparație cu cele de la Hollywood». Prin urmare, se găsește prins în astfel de lucruri, unele filme îi plac, pe altele le consideră deranjante, pe unele nu le înțelege, dar cel puțin realizează că vede ceva", a afirmat Tarantino.

Quentin Tarantino dorește să renunțe definitiv la producțiile pentru marele ecran și să se concentreze pe cariera de scriitor și dramaturg.

Câştigător al trofeului Palme d'Or de la Cannes cu filmul "Pulp Fiction", din 1994, Quentin Tarantino a fost, pe rând, regizor, scenarist, producător şi chiar actor în filmele sale. Deşi este acuzat de critici că trivializează violenţa, opera sa cinematografică nu a încetat să entuziasmeze publicul, iar peliculele sale "Profesioniştii crimei/ Reservoir Dogs", "Pulp Fiction", "Jackie Brown", cele două lungmetraje din seria "Kill Bill", "Maşina morţii/ Death Proof", "Ticăloşi fără glorie/ Inglorious Basterds" şi "Django dezlănţuit/ Django Unchained" au devenit filme de referinţă ale cinematografiei mondiale.

Cel mai recent film regizat de Quentin Tarantino, "A fost odată la... Hollywood", a avut premiera în cinematografele americane pe 26 iulie. Pe lângă Leonardo DiCaprio, Brad Pitt şi Margot Robbie, producţia îi are în distribuţie pe Kurt Russell, Al Pacino dar şi pe Luke Perry, care a murit pe 4 martie 2019, fanii având astfel şansa să-l vadă întrunul dintre ultimele roluri pe care le-a interpretat.