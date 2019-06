Regizorul spaniol Pedro Almodóvar va primi Leul de Aur pentru întreaga carieră, la Festivalul de Film de la Veneția

Regizorul spaniol Pedro Almodóvar va primi Leul de Aur pentru întreaga carieră la ediția de anul acesta, a 76-a, a Festivalului de Film de la Veneția, care va avea loc în perioada 28 august - 7 septembrie, potrivit Variety, anunță MEDIAFAX.

Almodovar, în vârstă de 69 de ani, și-a făcut debutul internațional la Mostra venețiană, în 1983, cu cel de-al treilea lungmetraj, comedia neagră "Dark Habits".

S-a întors la acest eveniment în 1988, cu "Women on the Verge of a Nervous Breakdown".

Președintele Mostrei, Alberto Barbera, a declarat despre Almodovar că este unul dintre "cei mai mari și influenți regizori spanioli de la Buñuel până în prezent".

Pedro Almodovar este cunoscut pentru comediile şi dramele sale care au ca temă centrală viaţa şi relaţiile de familie şi a câştigat Oscarul pentru cel mai bun film străin în 1999, cu "Totul despre mama mea/ Todo Sobre Mi Madre", dar şi Oscarul pentru cel mai bun scenariu, în 2002, cu "Vorbeşte cu ea/ Hable con ella".

Cu 21 de lungmetraje la activ, Pedro Almodovar a construit cea mai admirată filmografie din cinematografia spaniolă din ultimele decenii şi a lansat o întreagă generaţie de actori iberici - Antonio Banderas, Carmen Maura, Victoria Abril şi Penelope Cruz.

Printre celelalte pelicule notabile ale sale se numără filme precum "Tocuri înalte" (1991), "Sânge fierbinte" (1997), "Proasta creştere" (2004), "Îmbrăţişări frânte" (2009), "Pielea în care trăiesc" (2011), "Amanţii pasageri" (2013).

Cel mai recent film al său, "Pain and Glory", a fost inclus în selecția de anul acesta a Festivalului de la Cannes și i-a adus lui Banderas premiul pentru interpretare.