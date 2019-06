Eșec de proporții: pe mandatul României s-a OFICIALIZAT primul pas pentru Europa cu două viteze

România încă deține președinția rotativă a Consiliului UE, iar în această perioadă s-a trecut oficial la Europa cu două viteze. Comisarul european pentru Buget și Resurse Umane, Gunter Oettinger, a anunțat că, în urma unor negocieri intense între miniștrii de finanțe din UE s-a făcut un pas important pentru o linie specială de buget care va viza doar țările din zona Euro.

”După o noapte lungă miniștrii de Finanțe au ajuns la un acord privind termenii care vor insstitui Instrumentul Bugetar pentru Convergență și Competitivitate, un pas important pentru linie de buget a Zonei Euro”, anunță Oettinger.

After a long night Finance Ministers achieved final agreement on the terms of reference for the Budgetary Instrument for Convergence and Competitiveness - an important step towards a budget line for the #Eurozone. pic.twitter.com/4mUcwtGi3c