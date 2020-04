Regula un loc liber, un loc ocupat, se aplică la CFR Călători iar operatorul a suplimentat numărul de vagoane în această perioadă

CFR Călători a suplimentat numărul de vagoane în această perioadă, iar pentru asigurarea distanţei sociale în trenuri se aplică regula un loc liber, un loc ocupat, inclusiv pentru vagoanele de dormit şi cuşete, a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Bode, la Digi24, potrivit Agerpres.

"Cetăţenii care sunt nevoiţi să circule, să se deplaseze în această perioadă, trebuie să ştie: în primul rând, noi am adaptat mersul de tren la condiţiile de circulaţie impuse prin ordonanţele militare. În al doilea rând, prin asigurarea distanţei sociale în trenuri, aplicăm regula un loc liber, un loc ocupat, inclusiv pentru vagoanele de dormit şi cuşete. De asemenea, am suplimentat numărul de vagoane în această perioadă. Am trecut la verificarea biletelor de către personalul de tren prin verificarea vizuală a acestora, păstrând astfel distanţa între personalul de tren şi călători", a menţionat Lucian Bode.Ministrul Transporturilor a subliniat că face referire în primul rând la persoanele care fac naveta, "la cei care se deplasează la locurile de muncă", nu pentru a-şi vizita rudele, nu pentru a se deplasa în alt scop în această perioadă. Totodată, ministrul a precizat că, pe lângă personalul de tren, există şi poliţia de transport feroviar. "Nu vreau să cred că românii se deplasează în această perioadă, numai de dragul de a se deplasa", a menţionat Lucian Bode.

Acesta a precizat că recomandă în continuare cumpărarea biletelor online pentru evitarea manipulării banilor în numerar, precum şi achiziţionarea biletelor din timp, pentru ca CFR Călători să îşi poată calcula cât mai bine numărul de locuri. Totodată, ministrul Transporturilor asigură românii care se deplasează în această perioadă cu trenul că operatorii feroviari asigură zilnic un material rulant pe care îl dezinfectează, iar personalul de tren în această perioadă este dotat cu un chit personal de material dezinfectant. "Aşadar, dacă sunt nevoiţi să circule cu trenul, îi asigur că pot circula în siguranţă. Trenul rămâne cel mai potrivit mijloc de transport pentru păstrarea distanţei sociale", a precizat ministrul.



"Dacă ne raportăm la operatorul de stat, CFR Călători, care asigură 80% din trenurile de călători, în acest moment avem suspendate peste 40% din trenuri, aproape 500 de trenuri din cele 1.100 de trenuri, câte circulă în condiţii normale. Şi acest lucru a condus automat la scăderea veniturilor în luna aprilie, în raport cu anul trecut, cu peste 75%", a mai spus ministrul Transporturilor.



De asemenea, Lucian Bode a mai precizat că nu este suspendat transportul intrajudeţean, interjudeţean, în regim de taxi, "rent a car" sau închiriere. "În Europa, două sau trei ţări au suspendat transportul intrajudeţean şi în regim de taxi. În acest moment nu se pune problema suspendării acestor moduri de transport. În al doilea rând, toţi operatorii care realizează transporturi speciale, transporturi ocazionale, trebuie să respecte toate regulile impuse prin ordonanţele militare, iar în al treilea rând, tot ceea ce înseamnă transport aerian, după cum ştiţi, în acest moment este suspendat la nivel naţional. Nu există zboruri care să opereze în acest moment la nivel naţional", a mai spus ministrul.