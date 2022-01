Remus Dănilă (BVB): 2021, un an care a adus 20 de companii noi pe piaţa AeRO şi trei companii noi pe piaţa principală

MAM Bricolaj (MAM), companie românească din industria de bricolaj, şi-a îndeplinit obiectivele stabilite în primul an de la listarea pe piaţa AeRO, utilizând banii atraşi din piaţă pentru creştere şi pentru extindere, a declarat, vineri, Remus Dănilă, director Relaţii cu Investitorii şi Dezvoltare, Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

"În urmă cu un an, început de 2021, compania MAM a fost un deschizător de drumuri în ceea ce s-a dovedit a fi un an excepţional, un an care a adus 20 de companii noi pe piaţa AeRO şi trei companii noi pe piaţa principală - şi ne bucură foarte mult că, la un an distanţă, vedem cum MAM Bricolaj şi-a îndeplinit obiectivele stabilite către investitori, a utilizat banii atraşi din piaţă pentru creşterea companiei, pentru extinderea acesteia. Am remarcat o creştere semnificativă a numărului de clienţi ai MAM Bricolaj şi ne bucură foarte mult, deoarece credem că avem un merit mic, dar avem un merit în această creştere. Ne vom bucura pe viitor să auzim astfel de poveşti şi de la alţi emitenţi, alţi parteneri ai noştri şi sperăm, în ceea ce priveşte MAM Bricolaj, să rămânem aproape şi să vă putem ajuta şi pe viitor în îndeplinirea obiectivelor şi în finanţarea activităţii şi a creşterii şi în anii care urmează", a declarat Remus Dănilă, la evenimentul organizat cu ocazia primului an de la listarea pe piaţa AeRO a companiei MAM Bricolaj.

Potrivit unui comunicat al BVB, în primul an de prezenţă pe piaţa AeRO, MAM Bricolaj a crescut cu 20% numărul de clienţi şi a investit într-un nou magazin în Bucureşti.

Acţiunile MAM au deschis sezonul listărilor din 2021, iar compania are în prezent o capitalizare de 47 de milioane de lei (9,4 milioane de euro). În primul an de la listarea pe piaţa de capital, MAM Bricolaj a accelerat proiectele de dezvoltare strategică, respectiv extinderea reţelei şi creşterea numărului de clienţi, potrivit Agerpres.

Astfel, MAM Bricolaj a finalizat investiţia într-un nou magazin în Bucureşti şi a câştigat un client nou la fiecare cinci deja existenţi, respectiv o creştere de 20% a numărului de clienţi. Numărul tranzacţiilor a crescut cu 22%, iar valoarea cumpărăturilor efectuate şi a serviciilor solicitate aferente unui bon mediu per tranzacţie a fost cu 12% mai mare decât anterior listării.

"Listarea pe piaţa de capital a fost o decizie foarte bună, pentru că ne-a adus mult mai multă vizibilitate şi, pe lângă investitorii care au venit alături de noi, am câştigat foarte mulţi clienţi şi furnizori, care şi-au dat seama de calitatea business-ului nostru şi de capacităţile companiei. Cel mai important lucru atunci când eşti listat pe bursă este că, fiind o companie auditată, totul este transparent şi la vedere, iar investitorii caută transparenţă şi seriozitate ca să vină către tine şi să-şi dea din banii lor pentru investiţii şi dezvoltare. Trăgând linie, după un an de prezenţă pe piaţa AeRO a BVB, putem spune că am intrat într-o altă ligă a actorilor economici, iar listarea a ajutat MAM Bricolaj să crească extrem de rapid într-un context economic nu tocmai favorabil. Bursa este cea mai bună soluţie pentru companiile care au în plan extinderea rapidă, pentru că vine la pachet cu o infuzie de resursă financiară, rezultată din încrederea investitorilor în planurile tale, în compania ta. Listarea vine la pachet cu vizibilitate şi cu ajutor din partea investitorilor care sunt lângă tine pe termen lung. Recomand tuturor antreprenorilor care îşi doresc o companie puternică să se listeze pe bursă, pentru că acest lucru te forţează să fii mai bun, mai eficient, mai competitiv în piaţă şi, în consecinţă, te face mai profitabil şi cu orizonturi de dezvoltare mai mari", a declarat Cristian Găvan, fondator şi director general al MAM Bricolaj.

În primul an de la listare, investitorii de pe piaţa AeRO au tranzacţionat aproape 1,3 milioane de acţiuni MAM. Valoarea totală a tranzacţiilor realizate în această perioadă cu acţiunile MAM a fost de 30,1 milioane de lei. Acţiunile companiei sunt incluse în indicele BET AeRO cu o pondere de 2,6%.

Acţiunile MAM au intrat la tranzacţionare în 21 ianuarie 2021, după derularea unui plasament privat intermediat de TradeVille prin care compania a atras de la investitori aproape 8,5 milioane lei, fonduri destinate deschiderii de noi magazine, în Bucureşti şi alte oraşe din ţară.

"La ceas aniversar dorim să le urăm celor de la MAM Bricolaj o viaţă lungă şi sănătoasă în calitate de companie listată la BVB şi ne dorim să îi vedem cât de curând şi pe Piaţa Principală. Este o mare bucurie pentru noi, cei din echipa TradeVille, să observăm cum o companie antreprenorială listată de noi începe să adune aniversări. Sperăm ca acest exemplu să inspire atât antreprenorii, cât şi investitorii în a veni la bursă pentru a susţine din ce în ce mai mult creşterea economică a României", a declarat Ovidiu-George Dumitrescu, CFA, director general adjunct TradeVille.

MAM Bricolaj a fost înfiinţată în 2011 de Cristian Găvan, având ca principale direcţii de business comercializarea de materiale şi accesorii de mobilă şi produse conexe, bricolaj în mobilă şi oferirea de servicii de proiectare în mobilă. În prezent, compania operează trei magazine în Bucureşti (Morarilor, Luica, Prelungirea Ghencea) şi un magazin online.

MAM Bricolaj a încheiat prima jumătate a anului trecut cu o cifră de afaceri netă de aproape 25 milioane de lei, în creştere cu 48% faţă de aceeaşi perioadă din 2020, şi cu un profit net de jumătate de milion de lei. La jumătatea anului trecut, compania avea 134 de angajaţi, aproape dublu faţă de primele şase luni din 2020. Compania ia în calcul pentru următorii cinci ani dezvoltarea reţelei de magazine până la un număr de 12 magazine la nivel naţional, în Braşov, Timişoara, Cluj-Napoca, Iaşi, Constanţa, inclusiv deschiderea celui de-al patrulea magazin în Bucureşti.

Fondatorul MAM Bricolaj, Cristian Găvan, deţine 67,34% din acţiunile companiei, iar restul acţiunilor sunt deţinute de persoane fizice şi juridice, conform ultimelor date disponibile.