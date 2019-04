Renate Weber, europarlamentar ALDE: 'Sunt dovezi de necontestat că Lazăr a făcut parte din cea mai abjectă categorie de oameni'

Europarlamentarul ALDE Renate Weber este de părere că preşedintele Klaus Iohannis ar trebui să semneze revocarea lui Augustin Lazăr din funcţia de procuror general al PÎCCJ. Weber afirmă că informaţiile publice duc la concluzia că Lazăr a muncit cu sârg pentru menţinerea regimului comunist, acesta fiind "cea mai mare ruşine care i se putea întâmpla României la 30 de ani de la căderea comunismului.

CITEȘTE ȘI: Adevărul despre pielea de pe carnea de pui: Ce ne spun specialiştii

"De mai multa vreme Presedintele Iohanis ne da lectii de greva prezidentiala. Nu-l revoca pe Procurorul General al Romaniei, desi are obligatia constitutionala de a-l revoca. Ei si? Cum sa se impiedice Presedintele in Constitutie? Tocmai ce ne-a dovedit prin temele pe care vrea sa le puna in discutie la referendum ca nici nu stie Constitutia, nici nu-i pasa de ea.

Dar nici macar acum nu-l revoca? Acum cand sunt dovezi de necontestat ca Lazar a facut parte din cea mai abjecta categorie de oameni, aceea a asa-zisilor profesionisti care de fapt au muncit cu sarg la mentinerea regimului comunist, ei fiind cerberii care asigurau linistea acestuia prin orice mijloace, inclusiv bagarea la puscarie a disidentilor, mentinerea lor acolo si dincolo de termenul legal, acoperirea relelor tratamente si actelor de tortura la care erau supusi. Ei erau adevarati complici la savarsirea unor astfel de fapte. Augustin Lazar este cea mai mare rusine care i se putea intampla Romaniei la 30 de ani de la caderea comunismului. Si intelegem acum si de ce a acoperit Protocoalele secrete care au ingenuncheat Justitia si de ce a semnat el insusi. A fost un om al sistemului represiv nelegal si abuziv si atunci si acum. Si nici macar acum Presedintele Iohanis nu-l revoca? Cat de indatorat poate sa-i fie domnului Lazar?", scrie Renate Weber pe Facebook.

Procurorul general Augustin Lazăr a respins, vineri, afirmaţiile că ar fi dispus sancţionarea disciplinară a unui deţinut de la Penitenciarul Aiud şi susţine că drama unor foşti deţinuţi politici este folosită de persoane interesate pentru denigrarea sa, în contextul în care şi-a depus candidatura pentru un nou mandat la conducerea Parchetului General.

CITESTE SI: Semnalele pe care ţi le transmite propriul corp: Cum ştii că ai tensiunea prea mare sau prea mică .