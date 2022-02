Renault anunță că Megane E-TECH electric este în România și poate fi achiziţionat prin programul 'Rabla' (video)

Renault a deschis, marţi, comenzile pentru noul Megane E-TECH electric, care poate fi achiziţionat, prin programul "Rabla" la preţuri pornind de la 21.500 euro pe lună, cu TVA inclus, conform unui comunicat remis AGERPRES.

Noul Megane E-TECH Electric este primul model al "generaţiei 2.0" de vehicule electrice Renault. Conectat şi integrat în ecosistemul electric, dar şi în ecosistemul digital al utilizatorilor săi, Noul Megane E-TECH Electric este echipat cu douăzeci şi şase de sisteme de asistenţă (ADAS), împărţite în trei categorii (conducere, parcare şi siguranţă).





De asemenea, beneficiază de platforma CMF-EV a Alianţei, dedicată vehiculelor complet electrice şi care oferă posibilitatea de a creşte eficienţa energetică şi autonomia, reducând în acelaşi timp timpul de încărcare.



Megane E-TECH Electric vine echipat cu unul dintre următoarele motoare: 96 kW (130 CP) şi 250 Nm şi 160 kW (218 CP) şi 300 Nm. În privinţa bateriei există două opţiuni: 40 kWh pentru o autonomie de 300 km (standard WLTP) sau 60 kWh pentru o autonomie de până la 470 km (standard WLTP, în funcţie de versiuni). În ambele versiuni, dimensiunile bateriei rămân neschimbate, în special înălţimea record de 110 mm şi au o garanţie de 8 ani.



Renault Megane E-TECH Electric poate fi achiziţionat la preţuri pornind de la 32.900 euro‚ TVA inclus, pentru versiunea Equilibre E-TECH 40, 130cp, având în echipare: proiectoare ceaţă (LED), airbag-uri tip cortină faţă şi spate, alertă oboseală şofer (Driver Drowsiness Alert), Automatic Emergency Braking (AEB) cu protecţie pietoni şi ciclişti, geamuri electrice faţă şi spate, cu impuls, sistem multimedia OpenR Link cu sistem audio Arkamys Classic, 4 difuzoare (2Bo 2Twi); afişaj de bord 12,3'' high spec şi ecran multimedia 9''.



Versiunea Techno are un preţ de pornire de 40.900 euro cu TVA şi are în plus aer condiţionat automat (două zone) cu senzor de umiditate, ciclu purificare aer, scaun şofer reglabil pe înălţime cu ajustare lombară electrică, sistem multimedia OpenR Link, navigaţie, servicii Google, sistem audio Arkamys 6 difuzoare (2Bo 2Twi 2Bi), afisaj de bord high spec 12,3'', ecran multimedia 12'', lumină ambientală MultiSense: 48 lumini ambientale, adaptive, tapiţerie mixtă piele/material textil reciclat ELZA REC Mottled Grey.



Cu un preţ de pornire de 45.400 euro cu TVA, versiunea Iconic, vârf de gamă, are scaune ajustabile electric pentru şofer şi pasager, cu reglaj lombar, masaj şi memorarea poziţiei, sistem multimedia OpenR Link 12": navigaţie, servicii Google, sistem audio premium Harman Kardon 9 difuzoare (4 Bo + 4 Twi + 1 SW) şi tapiţerie piele Riviera Titanium Black.



Noul Megane E-TECH Electric este disponibil în şase culori: Rafale Grey, Schist Grey, Midnight Blue, Flame Red, Dymond Black şi Glacier White. Pentru o notă mai personală, poate avea şi un finisaj în două tonuri, având acoperişul, montanţii şi - în funcţie de finisajul ales - protecţia oglinzii laterale în: Schist Grey, Diamond Black, Glacier White sau Warm Titanium.