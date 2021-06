Renault se pregăteşte să introducă serviciul său de car-sharing Zity

Constructorul auto francez Renault SA se pregăteşte să introducă serviciul său de car-sharing Zity, care în prezent este disponibil doar în Paris şi Madrid, într-un alt mare oraş european, pe fondul exploziei cererii pentru închirieri de vehicule odată cu relaxarea restricţiilor de călătorie, transmite Bloomberg, citat de agerpres.

"A repornit foarte, foarte bine. Imediat ce a fost ridicată carantina a avut loc o explozie de activitate", a declarat directorul general adjunct de la Renault, Clotilde Delbos, într-un interviu acordat miercuri pentru Bloomberg.

Serviciul de car-sharing Zity are aproximativ 435.000 de utilizatori în capitalele Franţei şi Spaniei şi de asemenea este cea mai vizibilă parte a pariului făcut de Renault pe viitorul mobilităţii partajate. Directorul general de la Renault, Luca de Meo, mizează pe aşa-numitul brand Mobilize care ar urma să fie responsabil pentru o cincime din veniturile anuale ale companiei la finele acestui deceniu.Renault analizează de asemenea oferirea de servicii Mobilize în Maroc, Rusia şi Turcia, precum şi China, a spus Clotilde Delbos, care a refuzat însă să precizeze care este noul oraş european unde va fi introdus serviciul de car-sharing. Pe lângă serviciile de car-sharing, brandul Mobilize regrupează operaţiunile de încărcare şi stocare de energie pe baterii precum şi reciclarea de autoturisme.Această căutare de noi domenii de afaceri vine într-un context în care Renault are probleme cu dependenţa sa de piaţa europeană şi competiţia acerbă pe segmentul vehiculelor de masă. La aproape un an după ce a fost numit CEO la Renault, Luca de Meo, este presat să îmbunătăţească marjele de profit, să reducă costurile şi personalul.Miercuri, Renault a dezvăluit mai multe concepte de vehicule care vor face parte din noua linie de modele electrice dezvoltate de Mobilize şi care vor fi disponibile pentru serviciul de car-sharing începând din 2023. Cel mai mic este modelul Duo, un model cu două locuri, în timp ce Bento şi Hippo sunt două modele de automobile electrice mai mari. Delbos a spus că Renault mizează pe serviciile poştale, artizani şi retaileri online drept clienţi pentru aceste vehicule electrice.În 2020, Grupul Renault, proprietarul Dacia, a raportat pierderi record de opt milliarde de euro în condiţiile în care veniturile grupului au scăzut cu 21,7%, până la 43,474 miliarde de dolari, iar numărul de autovehicule vândute a scăzut cu 21,3% până la 2,95 milioane de unităţi.Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999 şi relansată în 2004 cu modelul Logan. Ulterior, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană.